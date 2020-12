41-årige Sika Olsen undrede sig noget, da hun onsdag åbnede mailen fra Vestre Fængsel.

Hun regnede med at finde fængslets foreslåede tidspunkt for, hvornår hun kunne holde et ansøgt telefonmøde med sin eksmand gennem 13 år og far til sine børn.

Men da hun gennemgik mailen, kunne hun ikke finde tidspunktet for sin aftale. Eksmandens navn stod der slet ikke.

I stedet havde Vestre Fængsel sendt hende den fulde liste over de andre indsattes telefonmøder, samt hvem de skulle tale med.

Vestre Fængsel. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Listen indeholdt desuden personfølsomme oplysninger om de indsatte med fuldt navn og personnummer.

»Jeg tænkte: 'Det er da ikke så godt, det her. Tænk, hvis de oplysninger havner hos en fætter kriminel, der har tænkt sig at misbruge dem',« siger Sika Olsen til B.T.

Hun ringede straks til Vestre Fængsel og forklarede i omstillingen om problemet.

Her blev hun mødt af en mandlig ansat, der sagtens kunne se det kritiske i, at fængslet – dog nok ved en fejl, troede han – havde videregivet fortrolige og personfølsomme oplysninger til en vildfremmed.

Men manden i omstillingen var ikke den rette at tale med, sagde han og sendte Sika Olsen videre i systemet.

»Herefter bliver jeg stillet over til en kvinde, der ud af det blå bliver gal på mig. Hun begynder at skælde mig ud og råbe, at hun ikke har noget med det at gøre,« siger Sika Olsen og tilføjer:

»Jeg prøver at fortælle hende, at jeg blot ringer for at være flink og gøre dem opmærksom på fejlen. Men det virker hun helt ligeglad med, og hun bliver ved med at råbe ad mig,« lyder Sika Olsens udlægning af samtalen.

B.T. har set mailen, som Vestre Fængsel sendte til Sika Olsen.

Ud over at indeholde tidspunktet for de indsattes telefonmøder indeholder den navne samt telefonnumre på de indsattes kontaktpersoner.

Og endeligt indeholder mailen de fulde navne og personnumre på i alt 17 indsatte.

Lige netop de indsattes cpr-numre kan – hvis de havner i de forkerte hænder – bruges til at begå identitetstyveri, som ifølge Skattestyrelsens hjemmeside eksempelvis kan bruges til 'at optage lån, købe ting eller chikanere på forskellig måde'.

Med en anden persons cpr-nummer og navn kan man desuden ansøge om kviklån, købe mobiltelefoner og oprette mobilabonnementer eller bestille receptpligtig medicin.

Det er derfor ikke helt uvæsentligt, at personfølsomme oplysninger behandles med respekt.

Derfor beklager Københavns Politi, som har ansvaret for de indsatte med brev- og besøgskontrol i Vestre Fængsel, fejlen over for B.T.

»Vi må konstatere, at der desværre er sket en alvorlig, men menneskelig fejl. Der er tale om fortrolige og personlige oplysninger om andre borgere, som på ingen måde skulle være sendt til den pågældende modtager, og vi beklager meget, at det er sket,« skriver ledende politiinspektør Jens Jespersen i en mail.

»Vi vil nu undersøge den konkrete sag nærmere. Den giver anledning til, at vi gennemgår vores procedurer for, hvordan vi håndterer personfølsomme oplysninger i forbindelse med besøg i fængslerne. Den vil desuden blive indberettet som en sikkerhedshændelse og sendt videre til Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed.«

Det har ikke været muligt for hverken Københavns Politi eller Kriminalforsorgen at finde ud af, om den kvindelige ansatte, der skældte Sika Hansen ud i telefonen, er ansat hos dem.

Derfor ønsker ingen af dem på nuværende tidspunkt at kommentere Sika Olsens udlægning, men både Københavns Politi og Kriminalforsorgen tager det alvorligt og vil kigge nærmere på sagen.