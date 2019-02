Selv om alle hvalpe tilsyneladende er væk, er ulveforsker overbevist om, at vi igen vil se ynglende ulve.

Det vakte opsigt, da et ulvepar i foråret 2017 slog sig ned i Vestjylland og fik et kuld ulvehvalpe.

Det var efter alt at dømme første gang siden ulvens genindvandring til Danmark i 2012, at et ulvepar havde slået sig ned i Danmark og fået hvalpe.

Men to år senere tyder det på, at alle hvalpene enten er udvandret til Tyskland eller døde.

Så sent som i sidste uge bekræftede tyske myndigheder, at en hanulv, der indtil årsskiftet havde huseret på Djursland, var konstateret i Slesvig-Holsten.

- Vi formoder, at ulven har opholdt sig på Djursland gennem længere tid. Men der er ikke noget, der indikerer, at den har fundet en mage.

- Det er formentlig det, der gør, at den så er vandret videre, siger videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Kent Olsen.

Fire andre ulve fra søskendeflokken er ligeledes vandret til Tyskland. En af dem blev påkørt af en bil og dræbt.

En femte ulv fra det vestjyske kuld blev skudt og dræbt på en mark i Vestjylland i foråret 2018.

Ulvedrabet udløste efterfølgende en retssag og en dom på 40 dages betinget fængsel.

Dommen blev anket, og sagen skulle have været behandlet i næste uge i Vestre Landsret. Retssagen er nu blevet udskudt, fordi der skal laves yderligere undersøgelser.

Kent Olsen er ikke overrasket over, at fem af de danskfødte ulvehvalpe er søgt til Tyskland.

- At de danskfødte ulve har forladt deres vestjyske fødeområde er ikke overraskende, da unge ulve normalt vandrer ud for at finde deres eget sted, hvor de kan slå sig ned sammen med en mage, siger Kent Olsen.

Det ikke vil overraske ham, hvis nogle af de danskfødte ulve på et tidspunkt vender tilbage til Danmark.

Forskerne antager, at der er mellem tre og fire ulve i Danmark: En hanulv i Nordjylland og mindst én han- og én hunulv i Vestjylland.

- Men der kommer helt sikkert andre ulveindivider op sydfra, ligesom vi har oplevet i mindst syv tilfælde tidligere, siger Kent Olsen.

Han er overbevist om, at vi igen vil se ynglende ulve i Danmark.

- Det er forventeligt, at i yderområdet af en arts udbredelse kan det til at starte med gå lidt stille med etableringen. Når den så når over et vist niveau, bliver det mere stabilt og forudsigeligt.

- Vi kommer til at se ulve yngle igen i Danmark, formentlig også inden for relativt kort tid. Det er min bedste vurdering, siger Kent Olsen.

/ritzau/