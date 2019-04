Høringsperioden for de varslede fyringer på Holstebro Kommunes skoler er nu ovre, og det har resulteret i mange fyringer på kommunens folkeskoler.

Mange af landets kommuner ser sig i disse tider nødsaget til at svinge sparekniven over landets folkeskoler.

I Holstebro kommune skyldes fyringerne, at flere af kommunens skoler har underskud, og udvalget for børn og familie skal spare.

Det har nu fået konsekvenser for mange af medarbejderne på Holstebro Kommunes skole ifølge Dagbladet Holsebro-Struer.

Det er ikke lykkedes Holstebro Kommune at barbere antallet af 'rene' fyringer ned i løbet de seneste tre uger, hvor de varslede afskedigelser har været i høring. Kommunen havde indstillet 24 medarbejdere til afsked og varslet yderligere 26 medarbejdere ned i tid.

Kommunen ender med at skulle vinke farvel til 25 medarbejdere, mens 18 er blevet tilbudt og har accepteret ansættelse på ændrede vilkår - eksempelvis at gå ned i tid.

»Det er værre, end jeg havde frygtet. Men det værste er næsten, at man ikke har reageret i tide. Jeg håber, at kommunen lærer af det her, så det ikke bliver så dramatisk en anden gang. Man gør en masse mennesker utrygge hele tiden,« siger Torben Voss, formand for Vestjysk Lærerforening til Dagbladet Holsebro-Struer.

De 25 fyringer rammer 11 lærere, seks pædagoger og otte øvrige ansatte - heriblandt børnehaveklasseledere, mellemledere og pædagogmedhjælpere.

De 25 fyringer rammer 11 lærere, seks pædagoger og otte øvrige ansatte - heriblandt børnehaveklasseledere, mellemledere og pædagogmedhjælpe. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De 25 fyringer rammer 11 lærere, seks pædagoger og otte øvrige ansatte - heriblandt børnehaveklasseledere, mellemledere og pædagogmedhjælpe. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det oplyses, at ingen af de 25 medarbejdere, der opsiges, har et opsigelsesvarsel, der udløber før 1. juli, og de kan dermed afslutte skoleåret med eleverne. Dog kan der blandt disse 25 være medarbejdere, der inden sommerferien søger og får andet arbejde - hvilket de kan tiltræde med en måneds varsel.

Ud af det halvhundrede personer, som blev varslet berørt forud for høringsperioden, har én medarbejder selv sagt op, og to påtænkte opsigelser er trukket tilbage. Derudover er tre medarbejdere blevet omplaceret, og to medarbejdere går i gang med en uddannelse. Desuden er 14 medarbejdere blevet tilbudt mulighed for at søge over i det specialpædagogiske område, hvilket har ført til én fastansættelse.

Der er flere årsager til besparelserne. I det kommende skoleår er der i det samlede skolevæsen 78 færre elever og 8 færre klasser end nu. Samtidig har de tre byskoler haft et kæmpe underskud i 2018 og endelig skal udvalget for børn og familie spare én procent på budgettet til næste år.

Holstebro Kommune ønsker ikke at fortælle hvilke skoler, de 25 fyringer berører. Kommune afviser også at oplyse, hvor mange tidsbegrænsede stillinger, der nedlægges.