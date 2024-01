Den vestjyske erhvervsmand Henrik Uhd Christensen er død, 54 år gammel, efter kort tids sygdom.

Det oplyser den virksomhed, hvor han sad i topledelsen, Viking Life-Saving Equipment, i en meddelelse onsdag.

Nyheden om Henrik Uhd Christensens død efterlader virksomheden i stor sorg.

Henrik Uhd Christensen efterlader sig hustru og to voksne sønner, fortæller man.

Han kom til Viking i 1992 og havde flere roller i virksomhedens afdeling i Hamburg

Han vendte hjem til Danmark i 2000 til en stilling som global salgs- og marketingdirektør.

I 2010 blev Henrik Uhd Christensen så udnævnt til CEO.

Hans opgaver vil indtil videre blive overtaget af den øvrige del af direktionen, som består af Vagn Pedersen og Gert Lillebæk.

Jyske Vestkysten skriver om Henrik Uhd Christensen, at han vil 'blive husket som en sjældent dygtig, venlig og ordentlig mand, der utrætteligt arbejdede for at gøre Esbjerg til et endnu bedre sted at være.'