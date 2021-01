Vestjysk Bank har tirsdag gennemført en fyringsrunde, som betyder, at i alt 75 medarbejdere nu står uden job.

De pågældende stillinger nedlægges i forbindelse med, at Vestjysk Bank tidligere på måneden fusionerede med Den Jyske Sparekasse, oplyser banken i en pressemeddelelse.

27 medarbejdere har søgt om en frivillig fratrædelsesordning – et ønske, som i alle tilfælde er blevet imødekommet af banken.

»Vi er oprigtigt kede af at skulle sige farvel til gode, loyale kollegaer. Mange af dem har arbejdet for enten Den Jyske Sparekasse eller Vestjysk Bank i mange år og har bidraget til, at vi står stærkt,« siger Jan Ulsø Madsen, administrerende direktør i Vestjysk Bank og tilføjer:

»Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe de berørte medarbejdere videre på en ordentlig måde. Jeg er glad for, at processen omkring fratrædelserne er foregået hurtigt og i god dialog med ledere, medarbejdere og tillidsmandsorganisationen.«

Allerede da det blev offentliggjort, at de to pengeinstitutter ville slå pjalterne sammen, var der forlydender om, at fusionen på sigt ville føre til, at nogle medarbejdere ville miste deres job.

Nu er fyringerne blevet en realitet.

Ifølge Vestjysk Bank har fusionsplanen vist et samlet besparelsespotentiale på i alt 150 danske millioner danske kroner om året.

Fusionen af Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse blev godkendt den 13. januar og gør banken til Danmarks 8. største bank.

Vestjysk Bank har nu i alt 600 ansatte.