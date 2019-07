Det var egentlig meningen, at Lonne skulle finde et gammelt fotografi af Istedgade frem. Fra dengang pornoforretninger og sexklubber med liveshows kæmpede om pladsen og kunderne. I stedet finder han et gammelt sort-hvid nøgenbillede af sig selv.

»Ja, jeg har sgu selv været med i pornofilm. Det er mig og min gamle kæreste Søs,« siger han og peger på fotoet.

»Det er mange år siden, men det er taget oppe i Simon Spies' gamle lejlighed.«

Den pensionerede Vesterbro-gangster Leon ‘Lonne’ Fristrup Jensen kan ikke holde smilet tilbage, mens han taler med B.T. i anledning af 50-års jubilæet for pornoens frigivelse.

Leon 'Lonne' Fristrup Jensen fortæller om livet i Istedgade efter frigivelsen af billedpornografien i 1969.

Han var 19 år og nyslået alfons, da hans kæreste fik ham med på ideen. Hun var en af hans prostituerede og havde fået et tilbud af Leo Madsen, som var en af pornoindustriens pionerer. De skulle lave tre film og en billedserie sammen, og Lonne skulle spille sømand.

»De havde spredt sand ud på gulvet og farede rundt med lys og kamera, mens de dirigerede os: ‘Spred benene’ og ‘gør lige sådan her’,« fortæller han.

Leo Madsen havde lovet Lonne, at materialet udelukkende ville blive solgt i Tyskland.

Det viste sig dog ikke helt at holde stik.

»Vesterbro, hold kæft mand, det jo slet ikke det samme mere« Leon 'Lonne' Fristrup Jensen

»En dag opdagede min mor filmene med mig udenpå som sømand i en sexbutik på Sønder Boulevard. Hun blev stiktosset, så jeg fik ven til at smadre ruden og stjæle alle filmene og billederne.«

De tre film, som han dengang medvirkede i, deler skæbne med mange af slut-1960’ernes pornobutikker og populære liveshows.

De er for længst forsvundet.

Fra baglokaler til udstillingsvinduer

I mere end en menneskealder har Vesterbro været synonymt med ludere og porno. Men det var uden tvivl i slutningen af 60’erne, at erotikken havde sin hæmningsløse storhedstid.

Da pornoen blev frigivet 1969 Den 30. Maj 1969 besluttede Danmark som det første land i verden af lovliggøre billedepornografien. Man måtte nu publicere og sælge pornografiske billeder, film og andet materiale. To år tidligere i 1969 havde Danmark også frigivet den pornografiske litteratur. For justitsminister Knud Thestrup (K) var det forhåbningen, at lovliggørelsen ville mindske interessen og nysgerrigheden for porno blandt danskerne. Det skete ikke. Den 1. Juli 1969 blev billedepornografien officielt sluppet fri. I samme periode bliver voksencensuren på spillefilm også fjernet, hvilket skabte en eksplosion af nøgenhed på film. Det lagde grunden for populære erotiske lystspil som sengekantsfilme og senere de mere pornografiske Stjernetegnsfilm. Verdens første sexmesse 'Sex 69' åbnede ikke længe efter i KB Hallen 21. oktober 1969. Danmark blev i internationale øjne ‘pornolandet’. Det ebbede dog ud fra midten af 70’erne.

»Pornoforretningerne skød op overalt på Istedgade. Der var gode penge i det, og mange turister rejste til Danmark kun på grund af pornoen. Busser fyldt med japanere og kinesere, som ville se liveshows, hvor de knepper på en scene,« siger Lonne.

Det er de færreste, som kender gadens historie lige så godt som Lonne. Han har altid været i centrum af den. Selv historien om dansk porno.

Som ung oplevede han med egne øjne pornoen gå fra at være sortbørshandel i baglokaler og på værtshuse til en åbenlys og larmende millionindustri. For Vesterbro var epicentret for det hele.

»Alt det, som er grillbarer og cafeer i dag, var pornoforretninger i gamle dage,« fortæller Lonne. »Her kom helt almindelige mennesker for at købe porno. Alt fra hr. og fru. Danmark til de kendte mennesker.«

Danmark gjorde som det første land i verden i 1969 porno lovligt. Med et trylleslag forandrede gadebilledet sig. Fra den ene dag til den anden prydede ord som ‘gravidsex’ og ‘dyresex’ butiksfacaderne i børnehøjde.

Slagterbutikker og købmænd blev opkøbt af sexklubber med liveshows, og de første åbenlyse pornoforretninger så dagens lys. ‘Sex’ og ‘porno’ stod malet på det ene reklameskilt efter det andet med store blokbogstaver. Selv det travle Strøget i København havde en håndfuld larmende pornoforretninger.

Interessen for det lumre eksploderede de år.

»Ham Leo Madsen havde nogle underlige blade liggende. Et med en kvinde, der manglede armen, og et andet, hvor kvinden manglede et bryst og et ben. Alligevel påstod han, at han tjente styrtende med penge på det,« fortæller Lonne.

Efter pornoens frigivelse var det ikke længere ulovligt at vise anstødelige billeder i offentligheden. Det blev dog ændret nogle år efter frigivelsen i 1969 for at blandt andet beskytte børn.

Ikke længe efter åbnede verdens første sexmesse dørene i K.B. Hallen på Frederiksberg, hvor næsten 50.000 mennesker og 300 journalister fra hele verden strømmede til.

Med ophævelsen af censuren på voksenspillefilm satte det erotiske kulturfremstød også sit aftryk på det store lærred. Bare bryster og sexscener fik for alvor frit spil i populærfilm.

De sidste krampetrækninger

Det er 50 år siden, at billedpornografien blev lovlig. Siden er meget vand løbet gennem åen.

I dag tager tager bybilledet sig anderledes ud. Vesterbro er stadig det nærmeste, København kommer et ‘Red Light District’ med gadeludere og sexbutikker.

Lonne arbejdede i begyndelsen af 70'erne som alfons eller såkaldt 'luderkarl' på Vesterbro.

Det røde velour, sexlegetøj og frækt undertøj ligger stadig i udstillingsvinduerne, men spørger man Lonne, så er det kun de sidste krampetrækninger.

»Vesterbro, hold kæft mand, det er jo slet ikke det samme mere. Halvdelen af værtshusene er lukket, klientellet er også anderledes. Alle de gamle rødder er væk, ligesom alle pornobutikkerne,« siger han.

Med fødderne solidt placeret på asfalten ude foran Plan E, der er en af Istedgades få tilbageværende sexbutikker, peger Lonne rundt på shawarma-huse, cafeer og tøjbutikker.

»Pornoen er næsten død her i Istedgade. Der er ikke meget tilbage.«