De ansatte på Vester Hjermitslev Kro gik chokerede hjem fra arbejde i mandags. De blev ifølge TV2 Nord bedt om ikke at møde op igen tirsdag, fordi kroen pludselig lukkede.

TV 2 Nord har talt med flere af de ansatte, som fra den ene dag til den anden stod uden job. De er stadig i chok og ønsker derfor ikke at udtale sig til citat. Det er heller ikke lykkedes at få fat i ejeren af kroen.

Udover kroens ansatte, er der også mere end 200 ældre i Aalborg og Jammerbugt Kommune, som bliver berørt af kroens pludselige lukningen. Kroen har nemlig været en del af kommunernes ældremadordning.

»Vester Hjermitslev Kro har valgt at lukke for produktionen af mad, så nu har de berørte borgere mulighed for at vælge et af de andre private madtilbud, eller de kan fortsætte med Madservice Aalborg,« siger Jørgen Hein, der er rådmand for Ældre- og Handicapudvalget i Aalborg Kommune til TV2 Nord.

Rådmanden lover, at ingen ældre kommer til at mangle mad, selvom kroen nu er lukket.