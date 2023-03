Lyt til artiklen

En ny TikTok-feature skal begrænse, hvor meget tid unge bruger på appen – mere end 60 minutter dagligt, og du får en løftet pegefinger.

Den kinesiske gigants officielle forklaring lød onsdag, at man ønsker at »hjælpe« de unge med at »bevare kontrollen« over deres forbrug af sociale medier.

Men den mindre hæderlige - og mere sandsynlige - forklaring er, at det er en afledningsmanøvre overfor vestlige kræfter, der lige nu ønsker at lukke ned for tjenesten.

Det vurderer tech-journalist Anders Kjærulff, som gennem mange år har beskæftiget sig med de sociale mediegiganter.

Han påpeger således det »mystiske« i, at tiltaget lander, mens flere vestlige myndigheder er godt i gang med at forbyde appen, og kritikken generelt hagler ned over dens kinesiske skabere.

»Det er skak for voksne. Vi er i gang med at opruste overfor kineserne, og det ved de godt,« siger Kjærulff, som mener, at Vesten lige nu er »i krig« med TikTok.

»De unge er hovedgruppen af TikToks brugere, og nu ruller kritikken igen. Hvis de voksne så også begynder at sige til deres børn, at det kan være farligt, så kan de få problemer.«

Tiltaget kom da også dagen efter, at flere ungdomsorganisationer i Danmark har efterlyst retningslinjer for unges brug af TikTok.

»Hvis man har vurderet, at noget er for farligt, til at voksne mennesker må bruge det, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man så også kigger på, hvordan vi kan beskytte børn og unge,« sagde for eksempel formanden for Danske Skoleelever, Marie Holt Hermansen, til DR tirsdag.

Og spørger man Kjærulff, har TikTok set skriften på væggen og forsøger nu derfor at »vise velvilje«:

»Vi har længe snakket om, at de unges brug af sociale medier er ude af kontrol. Det er et problem, vi som samfund endnu ikke har fundet en løsning på. Men nu kan de unge så gå ind til deres forældre og sige: 'Se, de har sat en begrænsning for os.' På den måde kan TikTok komme og vise, at de har en løsning. De er dem, der tager sig af børnene.«

Begrænsningen er da heller ikke strengere, end at de unge nemt kan omgå den ved at indtaste en kode, som de selv indstiller.

Udover at overdreven brug potentielt er dårligt for unges trivsel, går kritikken af TikTok på, at det også kan være et værktøj for kinesisk spionage.