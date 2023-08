Den danske vindmøllegigant Vestas er tirsdag blevet ramt af en omfattende strejke.

Medarbejdere er gået hjem på flere af Vestas fabrikker.

Det drejer sig om fabrikkerne i Lindø, Ringkøbing og Videbæk, hvor de timelønnede produktionsansatte har nedlagt arbejdet.

Det bekræfter Vestas overfor B.T.

De timelønnede produktionsmedarbejdere har besluttet at strejke på grund af utilfredshed med lønforhandlingerne.

»Vi er ærgerlige over, at vi ikke kan nå til enighed, da vi mener, at vi i vores tilbud både har taget hensyn til de timelønnede produktionsmedarbejdere i Vestas uden at gå på kompromis med Vestas’ økonomiske situation,« udtaler Vestas PR-chef Claes Lautrup Cunliffe.

Vestas har endnu ikke overblik over, hvor mange medarbejdere, der strejker.

Strejken betyder, at produktionen på fabrikken i Lindø nordøst for Odense tirsdag formiddag er gået helt i stå.