Veronica Håkensbakken er mor til tre og efterlyste økonomisk hjælp i julen. Det fik hun, men flere udnyttede situationen.

Det var helt overvældende, så mange der ville hjælpe 32-årige Veronica Håkensbakken fra Skreia i Norge, da hun tilbage i december åbenlyst fortalte, at hun kæmpede økonomisk og ikke havde råd til at fejre jul for sine tre børn.

Hun lider af kronisk træthedssyndrom (myalgisk encephalopathi) og modtager derfor invaliditetsydelser.

Gennem lokalavisen bad hun om hjælp fra en hjælpeorganisation. Artiklen blev delt i flere af landets lokale aviser – og det førte til et stort engagement og en masse støtte fra folk, der gerne ville hjælpe Veronica.

»Det var både tøj og legetøj til mine børn, som folk kom med. Og nogle gav nogle virkelig generøse bidrag. De fleste af dem var mænd,« fortæller hun.

Men disse bidrag var åbenbart ikke gratis fra alle:

»Der var en del mænd, der insisterede på at holde kontakten efter at have hjulpet mig,« fortæller hun.

I begyndelsen var Veronica så overvældet og taknemmelig over den støtte, som andre mennesker gav hende, at hun ikke helt forstod deres skumle intentioner.

Beskederne blev dog hurtigt mere upassende. Og den hjælp, som Veronica ellers var så taknemmelig for, gik hen og blev noget af det mest grænseoverskridende, hun har prøvet. Pludselig modtog hun nemlig nøgenbilleder fra flere mennesker.

Og særligt en episode har sat sig fast i Veronicas hukommelse:

»En person kom med hjælp, og senere samme aften skriver han og spørger, om jeg er alene hjemme. Jeg svarer ja, men at jeg er syg. En time senere ser jeg en bil som hans køre langsomt forbi, hvor jeg bor. Så får jeg et opkald, men jeg svarer ikke. Min telefon fortsætter med at ringe, og jeg begynder at blive bange og blokerer nummeret. Men så modtager jeg en video på Snapchat af ham, der sidder i bilen. Han viser sin penis og skriver, at han vil komme på besøg,« fortæller Veronica til B.T.

Andre skrev til hende, at det var en skam, at sådan en dejlig alenemor skulle kæmpe sådan, og tilbød hende ture på hotel, når børnene var væk.

»Det er grænseoverskridende og ulækkert, at nogle tager sig friheden til at udnytte situationen,« siger Veronica.

Hun fortæller til B.T., at der nu er kommet mere ro på i forhold til beskederne fra mænd, men at hun fortsat modtager beskeder fra folk, der vil hjælpe hende – uden bagtanker.