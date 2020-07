»Nu må I stoppe. Det gør ondt. Av, av, av.«

På de sociale medier er der en heftig diskussion om de optagelser fra TV 2, der viser, hvordan den 90-årige og demente Else blandt andet bliver holdt i en lift over sin seng i adskillige minutter på plejehjemmet Kongsgården, selv om hun nærmest skriger i smerte.

Og for Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, var scenerne så modbydelige, at hun næsten ikke kunne se dem til ende.

»Jeg får det nærmest fysisk dårligt af den video. Det er simpelthen voldsomt krænkende og grænseoverskridende behandling af et voksent menneske... ja, jeg har nærmest ikke ord for det,« fortæller Pernille Vermund til B.T.

Udklip fra TV 2's dokumentar Foto: EB.dk Vis mere Udklip fra TV 2's dokumentar Foto: EB.dk

Sagen om demente Else blev i sidste uge debatteret voldsomt, da Aarhus Kommune fik bremset udgivelsen af TV 2's dokumentar med et fogedforbud.

Fogedforbuddet lagde vægt på, at Else ikke kan give et gyldigt samtykke til TV 2's hemmelige optagelser, selv om hendes værge har givet tilsagn til, at de bliver vist.

B.T. vil meget gerne afdække omsorgssvigt på plejehjem, bosteder og lignende i Danmark, så hvis du eller en af dine nære har været udsat for det, så må du hjertens gerne skrive en mail på sebj@bt.dk.

Og det er netop den detalje, som Pernille Vermund er forarget over.

Pernille Vermund Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Pernille Vermund Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg synes, det er vildt, at vi har et system, hvor man dækker over egne fejl på den måde. Jeg kan godt forstå, at man som familie føler sig magtesløs. Det er grusomt,« siger formanden og fortsætter:

»Én ting er, at der er begået de her overgreb – som jeg vil kalde det – men det næste er, at man dækker over det. Det er mindst lige så slemt, synes jeg.«

Det er derfor også fogedforbuddet, som Vermund vil tage en politisk diskussion omkring.

»Jeg kan se, at vi har kommunalpolitikere, der stadig mener, at det forbud skal opretholdes. Derfor mener jeg, at det skal bekæmpes politisk med alle midler, at man har sådan et syn på mennesker, at man i højere grad vil beskytte systemet,« siger hun.

Derfor bringer B.T. dokumentationen B.T. vælger at vise udvalgte billeder og videoer fra TV 2's dokumentar, der med skjulte optagelser viser forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Århus. Dokumentaren fra TV2 er blevet stoppet med et fogedforbud, som Ekstra Bladet har valgt at bryde, og dermed bør billederne ses af alle. Billederne har klart offentlighedens interesse og viser det sande billede af de forhold, som et ældre dement menneske lever under. Familien og den dementes værge ønsker, at forholdene skal afdækkes, og billederne vises, så vi andre kan få det reelle billede af virkeligheden på det pågældende plejehjem. B.T. ønsker med billederne at holde fokus på urimelige og ulovlige forhold for demente ældre, der ikke kan tage vare på sig selv.

Elses sag er blevet kørt af hendes værge, barnebarnet Charlotte Ahm, og hun fortalte tidligere i dag til B.T., at adskillige borgere havde kontaktet hende med lignende problematikker, efter sagen om hendes farmor var kommet frem.

Og den del overrasker ikke Pernille Vermund.

»Jeg er desværre ikke overrasket, og det er jo frygteligt, at man skal sige det. Men systemet er simpelthen ikke godt nok, og der er ikke nok frihed til selv at vælge fra eller til, så det skal vi have kigget på,« siger hun.