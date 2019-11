Et brev underskrevet af 11.000 forskere om klimakrisen har mødt kritik, fordi flere ikke arbejder med klima.

Det er et bump på vejen mod at bremse klimaforandringerne, at der har været kritik af et åbent brev underskrevet af 11.000 forskere, der i sidste uge advarede om klimakrisen.

Sådan lyder det fra Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden.

Brevet udkom i det internationale tidsskrift Bioscience. Det har efterfølgende vist sig, at flere af de forskere, der har skrevet under på brevet, ikke arbejder med hverken klima eller klimaforandringer.

Blandt underskriverne var også Mickey Mouse og professor Albus Dumbledore fra den fiktive troldmandsskole Hogwarts.

- Klimaforandringer er et af de vigtigste problemstillinger, og derfor er det selvfølgelig ærgerligt, når der kommer unødvendig polemik, der kan gøre folk i tvivl, om det her er vigtigt eller ej.

- Jeg tror, at de, der har stået bag det, ikke har været grundige nok og gået underskrifterne igennem. De har ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok, siger Bo Øksnebjerg.

Blandt forskerne er der blandt andet en forsker i akustik fra DTU, en genforsker fra Aalborg Universitet og en erhvervspsykolog fra CBS.

Bo Øksnebjerg ser ikke et problem i, at forskere bakker kolleger op ved at underskrive en erklæring uden selv at have fingrene nede i bolledejen.

- Jeg synes, at det er fint nok, at der er en helt masse forskere, der siger, at man skal lytte til eksperter, der har fundet ud af, at der er en stor problemstilling.

- Jeg synes, at det er lige så legitimt, som hvis fagbevægelsen, industrien eller studerende tager et initiativ, som man bakker op om.

- Det er fint, at grupperinger, der har et naturligt fællesskab, står sammen om at komme med et budskab, siger Bo Øksnebjerg.

Han påpeger samtidig, at klimaforandringerne gør, at det også vil tage fokus hos forskere, der ikke har klima som deres primære forskningsområde.

- Klimadebatten handler ikke kun om, hvor varmt det er. Det vil få effekt mange steder - om alt fra landbrug til kloakering, vores sociale strukturer og økonomien, siger Bo Øksnebjerg.

/ritzau/