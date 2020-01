Flere og flere udlændinge besøger i disse år Danmark, men de fleste holder sig til at feriere i København.

Men det er altså en fejl, mener Lonely Planet, der har udnævnt Vejle som landets mest undervurderede by. Nu skal du høre hvorfor:

'Brug nogle timer på at vandre rundt i Vejles gader, og du vil opdage et mikrokosmos af det, Danmark er mest kendt for: Innovativ kunst og design, blændende arkitektur og en kulinarisk scene, der inkluderer alt fra overkommelige madmarkeder til fine restauranter,' lyder det indledende i rejsemediets artikel om den jyske fjordby.

I artiklen bliver blandt andets byens gågade fremhævet, fordi de både byder på utallige butikker, caféer og historiske bygninger.

Heriblandt Sct. Nicolai Kirke, der er byens ældste bygning, og rådhuset i byens midte.

Hvad bygninger angår, anbefaler Lonely Planet også Vejle havn, hvor nyere arkitektur skyder i vejret.

Både Olafur Eliassons Fjordenhus, der åbnede for et par år siden og huser en restaurant og Kirk Kristiansen-dynastiets hovedsæde, og Bølgen bliver her nævnt.

Men det er ikke kun den vejlensiske arkitektur, som har frydet mediets udsendtes øjne.

Også den lokale kunst har imponeret. Skribenten anbefaler derfor både et smut forbi Vejles Kunstmuseum og Spinderihallerne.

Men det er ikke kun indenfor, man finder de kunstneriske input, som Vejle har at byde på.

Faktisk er de ifølge Lonely Planet nærmest alle steder, du kigger hen.

Både i form af en sværm af paraplyer i det latinske kvarter og sjove dyreskulpturer i midtbyen.

Og når du er blevet sulten, fordi du har rendt rundt og nydt alt det, byen har at byde på, har du rig mulighed for at få både familievenlig, autentisk og moderne mad - samt noget til ganen.

Her anbefaler mediet et smut forbi den græske restaurant Taverna Hellas og den skandinavisk-inspirerede restaurant MadRick.

Også Restaurant Remouladen og No. 14 Vinbar er på listen sammen med Street Food Vejle - et minimadmarked med mad og drikke fra flere verdensdele.

Alt ovenstående og det faktum, at Vejle ligger blot to og en halv times kørsel fra København - og en halv time fra Legoland - gør ifølge Lonely Planet Vejle til landets mest undervurderede by.