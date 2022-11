Lyt til artiklen

»Opmærksomhed, alle butikstyve.«

Sådan indleder den verdensberømte graffitikunstner Banksy et opslag til sine over 11 millioner følgere på Instagram.

Instagram-opslaget er et foto af en butiksrude, hvor et af Banksys berømte graffitimalerier er klistret på.

Et graffitimaleri, han altså ikke har givet dem lov til at bruge.

Det lader han sine følgere forstå i den tekst, han har vedhæftet billedet.

»Vær sød at gå til Guess på Regent Street. De har taget frit for sig af min kunst uden at spørge. Hvordan kan det være forkert for jer at gøre det samme med deres tøj?« skriver han.

Ifølge BBC lukkede Guess butikken for offentligheden efter Banksys Instagram-opslag, ligesom de placerede sikkerhed udenfor og dækkede vinduet til.

På billedet af Guess' butiksrude kan man se, at der står 'Brandalised med graffiti af Banksy.'

Guess har sagt, at kollektionen er blevet skabt i samarbejde med Brandalised, som har licens over design af graffitikunstnere, skriver BBC.

Mediet har talt med ophavsretsadvokat Liz Ward, der siger, at Guess »synes at have lovligt indkøbt Banksy-kunstværket via en tredjepart, nemlig Brandalised, som siger, at de har rettigheder til at kommercialisere og bruge Banksys kunst på varer:«

Banksys talspersoner har afvist at kommentere på sagen. Det samme har Brandalised.