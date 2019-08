Til november åbner den verdenskendte køkkenchef Kamilla Seidler en restaurant i København.

Restauranten kommer til at hedde Lola, og den får placering Christianhavns Voldgade 54, der også er kendt som den Lille Mølle på Christianhavns Vold.

Restauranten kan rumme omkring 50 gæster, men når vejret er til det, så er der også en have, der kan husere en del mennesker.

Præcis hvilken slags mad, der skal serveres på Lola, vides endnu ikke, men der er nogle ideer på tegnebrættet, skriver migogkbh.

Verdenskendt køkkenchef åbner restuarant i København til november. Foto: AIZAR RALDES Vis mere Verdenskendt køkkenchef åbner restuarant i København til november. Foto: AIZAR RALDES

Verdenskendt

Kamilla Seidler startede med at arbejde i køkkent allerede som 15-årig, og siden da har hun har arbejdet sig op til at være verdenskendt.

Da Claus Meyer åbnede restaurant i Bolivias hovedstad, La Paz, valgte han at ansætte Kamilla Seidler, og det var en god ide.

Kamilla Seidler ophøjede traditionelle bolivianske retter til deres aller ypperste, hvilket fik hende på forsiden af mange blade rundt omkring i verden.

I 2016 fik Kamilla Seidler prisen som bedste kvindelige køkkenchef af The World’s 50 Best Restaurants – Latin America.

Da Claus Meyer valgte at ansætte Kamilla Seidler, fik det virkelig gang i hendes karriere. Foto: MARTIN ALIPAZ Vis mere Da Claus Meyer valgte at ansætte Kamilla Seidler, fik det virkelig gang i hendes karriere. Foto: MARTIN ALIPAZ

Festen er vigtigere end stjernen

Community Manager for Lola, Lars Bjerregaard, mener, at Lola har gjort noget forkert, hvis de får tildelt en Michelinstjerne. Det skriver migogkbh.

Han fortæller, at det er federe for dem, hvis de kan have en fed fest med deres gæster.

Hos Lola kan man både købe et glas vin eller en enkelt ret, men man kan også gå hele vejen og købe flere menuer.

Priserne på Lola er mellemklassepriser, og man behøver derfor ikke have den helt store tegnebog med for at besøge restauranten.