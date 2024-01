Lørdag stævnede 'Icon of the Seas' – verdens største krydstogtsskib – ud fra Miami.

Og det er ikke en helt lille sag, der skal til at bryde bølgerne. Skibet er længere, end Eiffeltårnet er højt, har 20 dæk og kan huse 7.000 passagerer og besætningsmedlemmer. Alt i alt har det kampvægt, der svarer til fem gange Titanics.

Royal Caribbean, der står bag det enorme skib, har ivrigt fortalt om, at 'Icon of the Seas' sejler på flydende naturgas (LNG), som skulle være det reneste skibsbrændstof.

Men det giver Bryan Comer, direktør for International Council on Clean Transportations marineprogram, ikke meget for.

Til The Guardian fortæller han, at det blot viser en industri, der 'investerer i falske klimaløsninger'.

»De kalder LNG for et grønt brændstof, når motoren udleder 70-80 procent flere drivhusgasser per tur, end hvis den brugte almindeligt skibsbrændstof. Icon of the Seas har de største LNG-tanke, der nogensinde er installeret i et skib. Det er greenwashing.«

Et skib af den størrelse tager naturligt nok lang tid at bygge, og da det blev designet for syv år siden, var LNG et af de mest lovende brændstoffer i den slags skala. Det fortæller Nick Rose, vicepræsident hos Royal Caribbean.

»Vi betragter det som et overgangsbrændstof, der hjælper med at opbygge fleksibilitet i vores skibsdesign og også hjælper os med lettere at tilpasse os forskellige typer brændstoffer, når markedet udvikler sig, og andre skalerbare alternativer introduceres.«

Det er bestemt ikke første gang, at der skydes hårdt mod branchen og dens miljøskadelighed.

Sidste år viste en undersøgelse fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, at krydstogtskibene i Københavns havn udleder mere kvælstofdioxid, end EU’s grænseværdier for luftkvalitet tillader.