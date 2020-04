Verdens største biografkæde vil ikke længere fremvise kommende storfilm såsom 'Fast & Furious 9' og 'Jurassic World 3'.

Det skyldes, at kæden, AMC Theatres har valgt at boykotte Universal Pictures.

Boykotningen skyldes ifølge biografkæden, at Universal-chef Jeff Shell har udtalt, at filmselskabet i fremtiden vil satse på at udgive premierefilm direkte på streamingtjenester. Det skriver Deadline.

Universal Pictures har grundet coronakrisen - og de lukkede biografer verden over - for nyligt testet netop denne strategi med biograf-aktuelle film såsom 'Invisible Man', 'Emma' og 'Trolls 2'.

Sidstnævnte film har været en gigantisk succes, og det er denne succes, som har fået Jeff Shell til at udtale, at Universal bestemt ikke er færdig med denne type udgivelser - heller ikke, når biograferne åbner igen.

Den kommentar bliver dog altså bestemt ikke vel mødt af AMC Theatres, der ejer mere end 1.000 biografer i hele verden. Biografkæden har derfor nu ligefrem erkæret krig mod Universal.

»Universals ensidige handlinger og intentioner gør, at vi ikke har noget valg. Derfor med omgående effekt vil AMC ikke længere spille Universal-film i vores biografer i USA, Europa eller Mellemøsten,« siger AMC-chef Adam Aron ifølge flere amerikanske medier.

AMC Theatres har biografer rundt om i hele USA og i flere lande i Europa - deriblandt i Sverige, Norge og Finland.

Kæden ejer dog ingen biografer i Danmark, og det tyder derfor umiddelbart ikke på, at danskerne skal frygte at gå glip af kommende Universal-film.

I hvert fald afviser både Danske Biografer og Universal Pictures Danmark over for Filmz, at 'krigen' vil brede sig til Danmark:

»Der kommer ingen krig i Danmark, men vi kommer til at have en dialog. Man vil diskutere vinduerne. Behøver alle biograffilm at vente i fire måneder, hvis de allerede er i færdige i biografen efter fire uger?,« lyder det fra Michael Berg, der taler på vegne af Universal Pictures Danmark.

Samme melding kommer fra Lars Werge, der er direktør for Danske Biografer. Han siger til Filmz, at de har en 'god dialog' med de danske distributører, der er enige i, at 'film skal ses i biografen'.

Siden AMC Theatres nyerklærede krig mod Universal brød ud, har sidstnævnte påpeget, at filmselskabet kun vil udgive film på begge formater, når 'det giver mening'.

»Vi tror absolut stadig på biografoplevelsen, og vi ikke har ikke udtalt noget, som antyder det modsatte,« lyder det fra Universal ifølge The Guardian.

Om AMC Theatres vil fastholde truslen med at boykotte Universal-film, eller om de to parter kan komme til enighed, må tiden vise.

Indtil videre forbliver biograferne lukket de fleste steder verden over, så det tyder på, at de to har lidt tid endnu til at finde ud af det.