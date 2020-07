Et dansk Hercules-fly blev torsdag bedt om at lokalisere en russisk ubåd, som NATO ikke havde styr på.

Problemet for Hercules-flyet var imidlertid, at de ikke vidste, hvor den russiske undervandsbåd befandt sig.

Det skriver Nordjyske.

Det store, propeldrevne Hercules-fly var på rutineflyvning fra Andøya i Nordnorge og hjem til Flyvestation Aalborg, da de pludselig blev kontaktet af en NATO-overvågningsenhed i England.

Det var et Hercules-fly, som på billedet her, der blev sat til at spotte den russiske ubåd i Skagerak. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var et Hercules-fly, som på billedet her, der blev sat til at spotte den russiske ubåd i Skagerak. Foto: Henning Bagger

»De har en formodning om, at der kan ligge en russisk ubåd i Skagerrak og beder besætningen om at lede efter den ved at overflyve området, hvor den kan være,« fortæller major Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg - Air Transport Wing, ifølge Nordjyske.

Nål i en høstak

Majoren understreger, at det var rent held, at de fem besætningsmedlemmer om bord på Hercules-flyet opdagede ubåden.

Godt nok var det en ubåd i Oscar II-klassen - som er verdens største angrebsubåd med en totallængde på 150 meter og plads til 120 besætningsmedlemmer - men de store Hercules-fly er bestemt ikke skabt til overvågning.

De er dårlige til at manøvrere, og de er ikke udstyret med radarer eller andet overvågningsudstyr.

De fem besætningsmedlemmer måtte altså bruge deres øjne og kigge ud over de enorme vandmasser, hvis de skulle finde russerne.

Og selvom det ifølge majoren er som at lede efter en nål i en høstak, lykkedes det de fem repræsentanter fra det danske forsvar at spotte ubåden fra luften.

Det samme gjorde en fisker, der krydsede ubåden, da han var ude i Storebælt torsdag formiddag.

Han nåede at forevige øjeblikket med dette billede og fortæller til B.T., at der fløj to F16-jagerfly over ubåden, imens ubåden passerede dem i horisonten.

Fiskeren Kristian Rasmussen spottede torsdag formiddag denne russiske ubåd i Storebælt. Vis mere Fiskeren Kristian Rasmussen spottede torsdag formiddag denne russiske ubåd i Storebælt.

'Orel' har været her før

Den russiske angrebsubåd er magen til ubåden Kursk, der sank i Barentshavet i 2000, hvor 118 besætningsmedlemmer omkom.

Forsvaret ønsker ikke over for Nordjyske at oplyse navnet på den russiske ubåd observeret i Skagerrak, men der er angiveligt tale om ubåden 'Orel'.

Orel har tidligere sejlet i dansk farvand. Det skete i 2018, hvor den også sejlede den gennem Storebælt.

Orel har kurs mod Sankt Petersborg, hvor den senere på måneden skal deltage i en parade for den russiske flåde.