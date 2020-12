MacKenzie Scott er slet ikke interesseret i at være verdens rigeste kvinde. Så hun bliver ved. Og hun har sat farten op.

Med at give sine penge væk.

I et blogindlæg Medium fortæller hun, at hun i december har givet lige knap 25,4 milliarder kroner til velgørenhed. Helt præcist til 384 nøje udvalgte organisationer.

Det sker, efter at hun for under et halvt år siden gav 11 milliarder kroner væk på samme måde. Det vil sige, at MacKenzie Scott i løbet af i år har givet lige omkring 36 milliarder bort.

»Det må være en af de største årlige donationer nogensinde af én person,« siger Melissa Berman, der er direktør hos Rockefeller Philanthropy Advisors, ifølge Bloomberg.

MacKenzie Scott blev sidste år skilt fra verdens rigeste mand, Amazon-grundlægger Jeff Bezos, i det, der blev kaldt verdens dyreste skilsmisse. Det endte med, at hun fik aktier til en værdi af svimlende 250 milliarder kroner – og de er siden mere end fordoblet i værdi.

Hun sagde dog helt fra begyndelsen, at hun vil give sine pengene bort til velgørenhed »og blive ved, til pengeskabet er tomt«.

I sit blogindlæg fortæller MacKenzie Scott, at hun siden sin milliarddonation i sommer har bedt sine rådgivere om at fremskynde donationerne i år. Det var en beslutning, hun traf på grund af coronavirussens hærgen.

»Pandemien har smadret livet for de amerikanere, der allerede i forvejen havde det svært. De økonomiske tab og de sundhedsmæssige konsekvenser har været værre for kvinder, for farvede og for fattige. Imens er milliardærers samlede formue øget betragteligt,« som hun konstaterer.

Det er derfor, at hun i denne omgang blandt andet har doneret penge til organisationer, der uddeler mad, men også til uddannelsessteder, der i overvejende grad har studerende fra de ovennævnte befolkningsgrupper.

I alt 6.490 organisationer var i betragtning til at få støtte, og i sit blogindlæg lister MacKenzie Scott navnene på alle modtagere op under overskriften: »384 måder at hjælpe på«.