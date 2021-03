Kane Tanaka, født i Japan i 1903, bliver den ældste nogensinde til at bære den olympiske flamme.

Det skriver CNN.

»Det er fantastisk, at hun har nået den alder, og at hun stadig kan opretholde en aktiv livsstil. Vi håber, at andre kan blive inspireret i stedet for at se alder som en barriere«, siger hendes barnebarn på 60 år, Eiji Tanaka, til CNN.

Den 118-årige kvinde har levet under Første og Anden Verdenskrig. Hun har overlevet den spanske syge og ikke mindre end to kræftsygdomme. Og nu kan hun altså også tilføje denne præstation til karrierebladet.

Kane Tanaka. Foto: JIJI PRESS Vis mere Kane Tanaka. Foto: JIJI PRESS

Den olympiske flamme skal bæres igennem hele Japan, indtil OL officielt sættes i gang 23. juli, og når den 11. maj ender i Fukuoka, skal Tanaka stå for at løfte flammen.

Familien vil hjælpe med at skubbe kørestolen, hun sidder i, men Tanaka har besluttet, at hun selv vil gå de sidste par skridt hen til flammen.

Tanaka er næsten lige så gammel som de Olympiske Lege, der begyndte i 1896.

Hun bor i dag på plejehjem. I løbet af sit 118-år gamle liv har hun fået fire børn, fem børnebørn og otte tipoldebørn.