Alle unødvendige rejser frarådes fortsat, selv om rejsevejledninger til EU-lande nu opdeles i regioner.

Fra fredag og fremover vil Udenrigsministeriet basere sine rejsevejledninger i Europa på regionale smittetal i stedet for nationale.

Det ændrer dog ikke på de nuværende rejsevejledninger.

Hele verden er således stadig farvet orange på Udenrigsministeriets verdenskort. Selv Vatikanstaten, som tidligere var eneste åbne område, er nu også orange.

Når et område er orange, betyder det, at alle unødvendige rejser frarådes.

Et land betragtes som åbent, når der er under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Det er lettere for en region at være åbent for rejser, hvis regionen ligger i et åbent land.

I et åbent land - et gult land på Udenrigsministeriets kort - skal en region have under 75 smittede personer per 100.000 indbyggere per uge for at blive betragtet som en gul region.

I et karantæneland - altså et orange land - gælder det, at en region skal have under 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge, for at skifte fra orange til gul.

