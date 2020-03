En række lande er farvet røde, hvilket er højrisikolande. Resten af verden betegnes som orange.

Resten af verdens risikokode er sat et nøk op til orange. Det skyldes ikke nødvendigvis, at risikoen for smitte med coronavirus er steget, men en frygt for, at danske statsborgere risikerer at strande i udlandet.

Det oplyser direktør Erik Brøgger fra Udenrigsministeriets Borgerservice på et pressemøde lørdag.

- Vi gik ikke i orange, fordi vi ser massiv smittespredning af corona rundt omkring. Det er, fordi vi ser rejserestriktioner, der bliver indført rundt omkring. Frygten for, at man kunne strande, var det, der gjorde, at vi gik i orange, siger han.

I øjeblikket betegner Udenrigsministeriet en række områder som højrisikoområder. De er markeret med rød. Det gælder fire regioner i Italien, hele Iran, dele af Sydkorea, Hubei-provinsen i Kina og Tyrol i Østrig.

For alle andre lande bruger Udenrigsministeriet betegnelsen orange. Det betyder, at de danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

Erik Brøgger uddyber, at der er kommet lige så mange telefonopkald fra borgere, der søger hjælp, det seneste døgn, som der sædvanligvis kommer på en måned.

- Når man kommer hjem fra et orange land, skal man følge anbefalingerne. Dem, der kommer fra de røde, hvor der er betydelig smittespredning, bliver bedt om at blive hjemme i 14 dage, siger han.

Lørdag klokken 12 lukkede de danske statsgrænser for udlændinge uden gyldig opholdsgrund i Danmark frem til 13. april på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

Foreløbig er det et fåtal, der er blevet afvist ved grænserne.

- Det er samlet set et meget, meget begrænset antal. Budskabet lader til at være blevet hørt også i resten af verden, hvilket selvsagt er positivt, siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen fra Rigspolitiet.

/ritzau/