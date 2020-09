En oktoberdag sidste år faldt et 250 kilo tungt ventilationsanlæg ned fra loftet i klasseværelse og ramte to elever og en lærer.

Læreren kom slemt til skade og har fået varige mén, mens eleverne slap med skrammer. Læreren betalte en høj pris - og det skal de ansvarlige for anlæggets opsætning, Dansk Klima Service, også nu.

Firmaet skal betale 80.000 kroner i bøde, en bøde, som Midt- og Vestsjællands Politi har udstedt.

Det skriver SN.dk.

Grundet den alvorlige ulykke har Ringsted Kommune i dag ændret proceduren over for virksomheder, der skal udføre lignende arbejde, for at undgå at lignende nogensinde skulle ske igen.

»Vi har ændret procedurer, så vi i dag kræver mere dokumentation på, at firmaet følger de forskrifter, de skal. Men derfor vil der godt kunne ske noget alligevel,« siger teknisk direktør i Ringsted Kommune, Mette Jeppesen, til SN.dk:

»Vi udfører jo ikke selv arbejdet. Vi laver en aftale, og så er det firmaet, der skal udføre procedurerne. Og afgørelsen viser, at det har firmaet ikke gjort.«

Ringsted Kommune har, ifølge den tekniske chef, tidligere brugt Dansk Klima Service, og der har angiveligt aldrig været lignende problemer med deres arbejde.

Ifølge skolecenterchef Jesper Ulrich, var der ingen tvivl om, at ventilationsanlægget ikke var monteret korrekt, og at firmaet derfor havde begået en alvorlig fejl.

Ejeren af Dansk Klima Service, Allan Løvstad, har dog tidligere forklaret, at ulykken ikke skyldtes en forkert montering.

I stedet skyldes det, forklarede han sidste år, at de skruer som virksomheden anvendte, ikke havde taget fat i lægterne under loftet.

Havde skruerne fået fat i nogle spær et par centimeter højere oppe, så var anlægget ikke faldet ned, fortæller Allan Løvstad.