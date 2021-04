Hvis du har planer om at lægge vejen forbi et lyntestcenter denne tirsdag, kan det være en god idé at tage lidt mad og snacks med hjemmefra.

Flere steder i landet er der nemlig ventetider på flere timer, før man kan komme ind i testcenteret.

Det fremgår af Falcks hjemmeside, hvor man kan se den forventede ventetid ved de enkelte af virksomhedens testcentre.

Og ved nogle af dem er den lang. Meget lang.

Værst står det til ved Billund Lufthavn, hvor ventetiden anslås til at være omkring tre timer.

Ved testcenteret i Køge Stadion er der i øjeblikket omkring to og en halv times ventetid. Ved Karlslunde Hallerne i Greve og Strøbyhallen i Strøby er ventetiden på to timer.

I Vordingborg ved Iselingehallen er ventetiden for nuværende lige omkring en time og tre kvarter. Det samme er den ved testcenteret på Vilhelmsborgvej i Thisted og Gammeltorv i Aalborg.

Også Copenhagen Medical, der har testcentre i hovedstadsområdet, oplyser på sin hjemmeside om længere ventetider.

Der er oplysningerne dog ikke helt så udspecificerede som hos Falck. Hos Copenhagen Medical inddeles den forventede ventetid i intervallerne 0-15 minutter, 15-30 minutter og mere end 30 minutter.

En del af teststederne i København falder i øjeblikket i den sidste kategori.

Du kan se de forventede ventetider ved Falcks lyntestcentre HER og hos Copenhagen Medical HER.