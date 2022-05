Ventetiden på en demensudredning på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital eksploderer videre.

I april lød ventetiden på op til hele 88 uger. I maj kan ventetiden være op til svimlende 92 uger. Det skriver TV 2 Østjylland.

Afdelingen er den afdeling, der står for flest demensudredninger årligt i Region Midtjylland.

Til TV 2 Østjylland kalder formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Purnima Erichsen (K), situation for uacceptabel. I april lovede hun ellers, at ventetiderne ikke ville overstige de 88 uger.

»Det skulle forstås som en intention, siger Purnima Erichsen i dag om hendes udtalelse først i april. Det er stadig min forhåbning, for ventelisten skal være kortere for patienternes skyld,« fortæller hun nu.

Purnima Erichsen fortæller, at afdelingerne i Region Midtjylland arbejder på at nedbringe ventetiden på hospitalerne, men vil ikke komme med en konkret tidshorisont på, hvornår problemet er løst.

Ifølge formanden skyldes den massive ventetid blandt andet, at der er mangel på neurologer.

»Neurologer kan desværre ikke trylles frem. Det er en speciallægeuddannelse, og det tager lang tid, siger Purnima Erichsen og forklarer, at en omprioritering blandt neurologerne vil have konsekvenser på andre områder,« fortæller hun.

I april fortalte overlæge og faglig ansvarlig for demensudredningen på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital, Hanne Gottrup, at ventetiden delvis skyldes, at der er kommet flere ældre.

En anden ting, der har bidraget til den øgede ventetid er, at danske Regioner har opsagt samarbejdet med den private udredningsenhed Demensredning Danmark.

»Vi har fået en eksplosiv stigning, efter det samarbejde ophørte,« fortæller hun til TV 2 Østjylland.

Samarbejdet blev opsagt, da Danske Regioner ikke mente, at Demensudredning Danmark levede op til kontrakten, og der var uenighed om kvaliteten af udredningen.