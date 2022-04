Ventetiden på en demensudredning på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitethospital er ikke bare fordoblet. Den er mangedoblet.

Ventetiden lyder i skrivende stund på op til svimlende 88 uger på afdelingen, der er den største i Region Midtjylland, viser tal fra Danske Regioner.

Afdelingen er samtidig den afdeling, der står for flest demensudredninger årligt i Region Midtjylland.

TV 2 Østjylland var først med historien, og til mediet kalder formanden for Alzheimerforeningen situationen for et kæmpe problem.

»Det er ubærligt at tænke på dem, som må vente halvandet til to år, før de får vished om, hvorvidt de har en alvorlig og potentielt dødelig sygdom,« fortæller han til TV 2 Østjylland.

Hanne Gottrup er overlæge og faglig ansvarlig for demensudredningen på Neurologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital.

Hun kalder den nuværende situation for voldsom og forklarer, at ventetiden siden oktober er steget med en faktor fire.

Ifølge Hanne Gottrup skyldes den massive stigning blandt andet, at der er kommet flere ældre og det faktum, at Danske Regioner opsagde samarbejdet med den private udredningsenghed Demensudredning Danmark.

»Vi har fået en eksplosiv stigning, efter det samarbejde ophørte,« fortæller hun til TV 2 Østjylland.

Samarbejdet blev opsagt, da Danske Regioner ikke mente, at Demensudredning Danmark levede op til kontrakten, og der var uenighed om kvaliteten af udredningen.