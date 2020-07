»Vi ses!«

Og det gjorde de. Endelig.

Men først efter næsten seks en halv måned adskilt fra hinanden, fordi corona-pandemien pludselig lukkede det meste af verden, og den 47-årige Mærsk-kaptajn Thomas Hvilborg ikke kunne afmønstre og derfor blev 'fanget' på havet.

Først søndag blev hele familien Hvilborg fra Bredstrup ved Fredericia langt om længe samlet igen, siden Thomas Hvilborg i januar tog afsked med sin kone, Louise, og børnene Anders på 16, Johanne på 15 og Niels på 12 år for at passe sit ansvarsfulde job som kaptajn på et af verdens største containerskibe, 'Mette Maersk'.

47-årige Thomas Hvilborg er kaptajn på den 400 meter lange kæmpe 'Mette Maersk' i Triple E-klassen. Den er magen til 'Mærsk Mc-Kinney Møller' (foto,) der var det første i serien af verdens største containerskibe. Foto: JERRY LAMPEN Vis mere 47-årige Thomas Hvilborg er kaptajn på den 400 meter lange kæmpe 'Mette Maersk' i Triple E-klassen. Den er magen til 'Mærsk Mc-Kinney Møller' (foto,) der var det første i serien af verdens største containerskibe. Foto: JERRY LAMPEN

»Vi regnede jo med, at Thomas kom hjem midt i marts. Så hed det 'måske maj', så 'måske juni' og så nu i juli. Det er længe at være væk fra hinanden. Uvisheden har faktisk været det værste, for vi har ikke helt kunnet tro på det, fordi det er blevet udsat flere gange. Vi har til det sidste været usikre på, om det lykkedes. Men det gjorde det heldigvis,« siger Louise Hvilborg, 43.

Det har da også været lidt af et puslespil at få det hele til at gå op.

Blandt andet fordi karantæneregler og visumregler her i coronatiden ikke nødvendigvis er de samme to dage i træk. Samtidig kan reglerne være forskellige fra land til land.

»Tiden her op til, vi skulle hjem, har været den hårdeste. De forskellige lande ændrer reglerne nærmest fra dag til dag, og der er rigtig mange ting, der skal gå op. Så det har været meget rutsjebane-agtigt her til sidst og ret hårdt psykisk,« fortæller Thomas Hvilborg, der som kaptajn har ansvaret ikke alene for sin egen hjem- og udrejse, men også for hele den øvrige besætning om bord på det enorme, næsten 400 meter lange og 59 meter brede containerskib i Triple E-klassen.

»Normalt er vi ude cirka to en halv måned. Men i marts kunne vi godt mærke, hvad vej det bar, da vi nærmede os Europa, og alle flyselskaberne lukkede ned. Jeg var på vej ind til Antwerpen med lods og regnede i første omgang med, vi skulle afmønstre. Men det skulle vi så ikke,« siger Thomas Hvilborg.

Af samme grund måtte hans makker og afløser pakke kufferten ud igen hjemme i Danmark.

Og Thomas blev om bord sammen med den øvrige besætning og passede pligterne.

»Vi fortsætter med at sejle, for varerne skal jo frem,« som han siger.

Venter på far – efter mere end et halvt års adskillelse. I forgrunden Niels på 12, derefter Anders, 16, og længst til højre 15-årige Johanne. Louise Hvilborg ses som nummer to fra højre.Privatfoto Vis mere Venter på far – efter mere end et halvt års adskillelse. I forgrunden Niels på 12, derefter Anders, 16, og længst til højre 15-årige Johanne. Louise Hvilborg ses som nummer to fra højre.Privatfoto

'Mette Maersk' med samme besætning sejlede derfor igen ud fra Antwerpen med kurs mod Fjernøsten, hvor containerskibet i den mellemliggende periode blandt andet også har været i dok i Kina.

Da han endelig kunne komme hjem, var det med afrejse fra Seoul i Sydkorea.

Og selv om der er gået over et halvt år, fra Thomas Hvilborg tog af sted, til han nu er hjemme igen, kunne perioden have været endnu længere.

»Dem, der skulle påmønstre, skulle først sidde på et hotel i Korea i 14 dage, plus de skulle have visum. Derfor tager processen faktisk fem uger. Det er meget, meget besværligt. Nogle lande kræver, at også dem, som skal afmønstre, skal i karantæne. Det skulle vi heldigvis ikke. Ellers var der gået endnu længere tid,« siger han.

Da han søndag sidst på formiddagen kunne sætte fødderne på dansk jord, var det selvfølgelig med den helt store gensynsglæde i lufthavnen i Kastrup for hele familien, der endelig blev genforenet.

»Ungerne var meget utålmodige. Vi skulle jo sidde uden for bygningen på grund af corona. Det var næsten ikke til at bære,« lyder det med et grin fra Louise Hvilborg.

»På mange måder har det ikke været så meget anderledes end i perioderne på de 11 uger, som Thomas normalt er af sted ad gangen. Men det er meget lang tid at være væk fra hinanden.«

»Jeg har tænkt meget på de gamle sømandskoner, hvor manden kunne være af sted et år eller måske endnu mere. Da var det som en fremmed mand, der kom hjem. En gæst i hjemmet, der lidt efter tog af sted igen. Sådan er det heldigvis ikke i dag,« siger hun.

Efter seks en halv måned til havs – de sidste fire tvunget af omstændighederne på grund af coronapandemien – er Mærsk-kaptajn Thomas Hvilborg endelig hjemme hos familien igen. Nu er det til søs igen – denne gang i familiens 35 fods sejlbåd.Privatfoto Vis mere Efter seks en halv måned til havs – de sidste fire tvunget af omstændighederne på grund af coronapandemien – er Mærsk-kaptajn Thomas Hvilborg endelig hjemme hos familien igen. Nu er det til søs igen – denne gang i familiens 35 fods sejlbåd.Privatfoto

Familien fra Bredstrup er nu langt om længe sammen og kan holde fri.

For Thomas Hvilborgs vedkommende helt frem til december.

På trods af over et halvt år på havet har saltvand og skumsprøjt på ingen måde afskrækket hverken ham, Louise eller børnene Anders, Johanne og Niels.

Alle fem er nemlig lige taget af sted på sommerferie. I familiens sejlbåd.