Forberedelserne til spækhuggerens begravelse er i gang.

I snart to uger har den ligget i vandet ud for Aalborg, og i perioder har der været håb.

Men det håb rinder langsomt ud, og derfor er man altså gået i gang med at forberede, hvad der skal ske med det prægtige dyr, hvis og når, det ikke kan mere.

»Den var i live i morges, men vi kan risikerer, at den dør i nattens løb,« siger Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

Da Ivar Høst var ude ved Spækhuggeren lå den i fjorden lige vest for Hals. Foto: Ivar Høst

Han har selv fulgt den mystiske hval på helt tæt hånd, og for ham at se, tyder alt altså på, at den ikke har lang tid tilbage.

»Det værste, der kan ske, er, at den dør og driver væk. For vi vil selvfølgelig gerne have den på land og obducere den,« siger Ivar Høst.

Og her er der allerede et hold af dyrlægere og forskere, som står klar til at kaste sig over liget.

»Der er både danske og tyske dyrlæger og forskere, som står klar til at komme og tage vævsprøver og obducere dyret. Det er en ret unik mulighed for at studere spækhuggeren på tæt hold,« siger Charlotte Bie Thøstesen, Museumsinspektør på Fiskeri og Søfarstmuseet.

Det er hende, som er tovholder på det nysgerrige team af kloge hoveder, som skal forsøge at finde svar på det, som ingen endnu har kunnet forstå: Hvad er der galt med spækhuggeren?

Men inden det kommer så langt, skal dyret naturligvis først dø og derefter bugseres på land.

Her er planen altså at få hejst den op på havnen og foretage obduktionen der, så alle nysgerrige aalborgensere kan kigge med.

»Rigtig mange har jo fulgt spækhuggeren med stor interesse. Derfor tænker vi, det er naturligt, at de også kan følge dyreste sidste rejse,« siger Ivar Høst.

Mange nysgerrige har været forbi ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. Foto: Byrd / Michael Thomsen

Efter obduktionen bliver knoglerne efter planen bragt til Naturhistorisk Museum i København, hvor de skal gemmes til eftertiden.

»Så vil det jo være muligt at låne skelettet til udstilling, men jeg har ikke hørt om nogen i Nordjylland endnu, der har budt sig ind til det,« siger Charlotte Bie Thøstesen.