Venstres nye ligestillingsminister, iværksætteren og forretningskvinden Mia Wagner, har flere gange talt stik imod sit nye partis ligestillingspolitik.

På et meget centralt punkt har hun været helt uenig med Venstre: Kønskvoter.

Venstre er imod kønskvoter, mens Mia Wagner flere gange har sagt, at det er nødvendigt at indføre kønskvoter i ledelser og bestyrelser.

Da Mia Wagner bliver spurgt ind til kønskvoter torsdag morgen, efter at hun blevet udpeget som ny ligestillingsminister, svarer hun kort:

»Jeg bakker op om den linje, der er lagt.«

Mia Wagner bliver efterfølgende spurgt, om det betyder, at hun har skiftet holdning.

Hun hører spørgsmålet, kigger på journalisten, men vender sig så om og går uden at svare andet end at give et nik med hovedet og sige »tak«.

Hun forsvinder op ad trappen til Statsministeriet, mens en person følger efter hende og holder en paraply over hendes hoved.

Mia Wagners kamp for kønskvoter har blandt andet fundet sted i en nytårstale fra sidste år, hvor hun skrev:

»Jeg håber også, at diskussionen om midlertidig indførelse af kvindekvoter i ledelser og bestyrelser i det kommende år vil blive genoptaget og set på med nye mere velvillige briller.«

Hun er også kommet ind på emnet i et langt interview i podcasten »Succeskriteriet« sidste år. Her startede hun med at sige, at hun var sprunget ud som »feminist«, og da snakken faldt på et nyt ligestillingsforslag fra den daværende socialdemokratiske regering, der udelukkede kønskvoter, sagde Mia Wagner:

»Jeg blev så vred, at jeg kom til at råbe af min computer, da jeg læste forslaget.«

»Jeg synes, vi sover i timen.«

Hvis hun var statsminister, så ville hun tage »pisken« i brug, sagde hun og slog fast:

»Det er nødvendigt med kvoter.«

Nu er Mia Wagner så blevet ligestillingsminister for et af de partier og i en regering, som ifølge hende selv har sovet i timen ved netop ikke at ville indføre kønskvoter.

Mia Wagner er som sagt kort for hovedet, når hun bliver spurgt, om hun har ændret holdning til kønskvoter.

Men spørger man Mia Wagners nye partiformand i Venstre, Troels Lund Poulsen, så er kønskvoter ikke længere en mærkesag for Mia Wagner.

Hun bekender sig til regeringsgrundlaget, lyder det fra Troels Lund Poulsen:

»Det er jeg 100 procent tryg ved. Både Stephanie Lose (Venstres næstformand, red.) og jeg har jo haft lejlighed til at tale med Mia Wagner om, hvad det er for en virkelighed, hun går ind til.«

»Når man kommer ude fra og ikke har været vant til at være på Christiansborg, så vil man selvfølgelig også komme i en situation, hvor nogle ting er lidt besværlige i starten. Og hun kommer også til et begå fejl. Det er der ikke nogen tvivl om,« siger Troels Lund Poulsen.

Mia Wagner har ifølge Troels Lund Poulsen været medlem af Venstre i én uge.