Spidskandidat for Venstre i Aarhus, Christian Budde, bliver ny rådmand for Sundhed og Omsorg i kommunen.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse. Den nye byrådsgruppe har dermed konstitueret sig og er landet på valget af Christian Budde som rådmand for partiet.

Det sker efter det netop afsluttede kommunalvalg, hvor Venstre i Aarhus har sikret sig fire mandater til byrådet - én rådmandspost og seks udvalgsposter fordelt på tre mandater.

Som rådmand for Sundhed og Omsorg afløser Christian Budde DF's Jette Skive, som har siddet på posten i otte år.

Sundhed- og omsorgsområdet »trænger kærlige, men også ansvarlige og innovative liberale øjne,« lyder det blandt andet fra Venstre i pressemeddelelsen.

»For udover omsorg- og ældredelen, har området også en masse andet at byde på – især på sundhedsområdet, der rummer mange vigtige aspekter. Herunder en vigtig trivselsdagsorden og aarhusianernes mentale sundhed, der her under en langvarig coronakrise har brug for endnu mere fokus,« siger Christian Budde om valget af posten.

Dermed er rådmandskabalen i Aarhus Kommune ved at være gået op.

Der har været meget snak om, hvem der ville blive størst i Venstre: Den nye spidskandidat Christian Budde, eller den mere garvede Bünyamin Simsek.

Det blev Christian Budde med næsten 2.000 flere stemmer end Simsek, og han har dermed cementeret sin position i Venstre. Nu er det ham, der bliver Venstres rådmand og dermed overtager han den post fra Simsek, der er nuværende rådmand for Teknik og Miljø.

Selvom borgmester Jacob Bundsgaard og Socialdemokratiet fik et historisk dårligt valg, fortsætter han på borgmesterposten.

De Konservative og Steen Stavnsbo blev valgets store vinder. Han har tidligere sagt til B.T., at de ønsker rådmandsposten for Teknik og Miljø.

SF og Thomas Medom sætter sig igen i spidsen for Børn og Unge, mens De Radikale og Rabih Azad-Ahmad snupper en tørn mere for Kultur og Borgerservice.

Tilbage står rådmandsposten for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den går dermed til 29-årige Anders Winnerskjold fra Socialdemokratiet. Han overtager den post fra Kristian Würtz, der stopper i politik og nlste år starter som direktør for Brabrand Boligforening.