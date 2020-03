De privatansatte skal have lønkompensation, og hånden skal holdes under de danske virksomheder.

Sådan lyder budskabet i et længere brev, som Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen lørdag har sendt til Mette Frederiksen.

'Jeg opfordrer til, at regeringen i dag indkalder til forhandlinger om krisehjælp og lønkompensation til de mange privatansatte som lige nu risikerer at få en fyreseddel på grund af den alvorlige situation med coronavirussen. Vi skal handle nu og lave en aftale inden weekenden er omme,' indleder Venstreformanden et længere opslag på Facebook.

'Vi skal holde hånden under danske arbejdspladser, så godt vi kan, for at afbøde krisens konsekvenser og sikre, at der fortsat er jobs at vende tilbage til, når coronavirussen har sluppet sit

tag. Venstre støtter regeringens initiativer om fx øget refusion af sygedagpenge og frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, men behovet for yderligere initiativer er allerede nu tydeligt,' fortsætter han i brevet til Mette Frederiksen.

Venstre har nu foreslået, at der laves et politisk aftale om lønkompensation til de privatansatte, der bliver berørt af krisen - ligesom blandt andre Dansk Metal har foreslået.

'Det er for mig at se både nødvendigt og rimeligt at give de privatansatte og de selvstændige, der bliver ramt hårdt af coronaepidemien, lidt mere af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget usikker situation. Det håber jeg, at vi kan stå sammen om og lave en hurtig aftale.'

Regeringens tiltag

Tirsdag fremlagde regeringen en pakke med tre konkrete tiltag.

Udskydelse af A-skat og AM-bidrag for samlet 90 milliarder kroner. Udskydelse af moms for store virksomheder for estimeret 30 milliarder kroner og en forøgelse af det beløb, firmaer må have stående på deres skattekonto hos staten.

»Vi står i en ekstraordinær og alvorlig situation. Det er en særlig situation, hvor vi har et ansvar for at passe på hinanden og vores samfund. Vi er nogen, der har stået her før. Jeg har stået her i 2008 og 2009, hvor vi arbejdede nat og dag for at lave bankpakker for milliarder,« sagde skatteminister Morten Bødskov (S).

Samtidig blev endnu en hjælpepakke lanceret torsdag, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) siger på et pressemøde kunne meddele, at man regner med, at den samlede regning for staten kan blive omkring tre milliarder kroner.

Et af tiltagene går ud på, at regeringen vil give virksomheder refusion fra dag et, hvis medarbejdere er syge af coronavirus eller er i karantæne.

Du kan læse hele Jakob Ellemann-Jensens brev til Mette Frederiksen herunder: