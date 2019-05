Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Indhold af en ny klimalov splitter oppositionen

Der er intern uenighed i oppositionen om, hvad en ny klimalov skal indeholde, hvis flertallet skifter efter valget, skriver Politiken. Socialdemokratiet vil have en lov, der forpligter regeringen til at gøre status og justere kursen hvert femte år. Det er ikke ambitiøst nok, mener flere partier i rød blok.

S vil næste år hæve pensionsalderen til 69 år

Socialdemokratiet vil som muligt statsministerparti næste år sætte sig i spidsen for et politisk flertal og hæve pensionsalderen til 69 år, skriver Berlingske. Som et led i Velfærdsaftalen skal Folketinget hvert femte år beslutte, om pensionsalderen skal hæves. S vil fortsat stemme for.

Transportordførers valgtog forårsager naturbrande

Et valgarrangement for Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, har søndag været årsag til flere naturbrande. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til tv-stationen TV Midtvest. Venstre-politikeren havde lejet et damplokomotiv, der i løbet af dagen kørte rundt i landsdelen med politikere.

Polens regeringschef vil straffe overgreb mod børn hårdere

En dokumentarfilm om katolske præsters seksuelle overgreb mod børn har vakt stor vrede i den polske befolkning. Nu lover Polens premierminister, Jaroslaw Kaczynski, at han vil skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn.

Præst blandt de dræbte i angreb mod kirke i Burkina Faso

En præst er blandt de seks dræbte i et angreb mod en katolsk kirke i Burkina Faso søndag. Det oplyser landets regering. Kirkegængere var ved at forlade kirken i byen Dablo, da omkring 20 mænd omringede dem og åbnede ild. Det er det andet angreb mod kristne i landet på to uger.

Økonom og finansminister skal i præsidentkamp i Litauen

Det bliver enten en uafhængig og anerkendt økonom eller en tidligere finansminister, der bliver Litauens næste præsident. Det står klart efter første valgrunde ved søndagens præsidentvalg i Litauen.

Argentinsk politiker er død efter et skudattentat

Den argentinske politiker Héctor Olivares er søndag død tre dage efter et skudattentat. Det bekræfter præsidenten for Argentinas senat, Federico Pinedo. Torsdag affyrede flere gerningsmænd skud mod politikeren og hans rådgiver, mens de gik foran den argentinske kongres.

