I sidste uge blev folketingspolitiker Torsten Schack Pedersen forfremmet til Venstres politiske ordfører.

Men der var skår i glæden.

Samtidig blev hans kone Louise Schack Elholm fyret som kirkeminister og minister for by, bolig og landdistrikter.

»Der blev fældet tårer i de dage,« fortæller Torsten Schack Pedersen i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen.

»Jeg syntes, det var hårdt. Man er jo kun et menneske.«

Torsten Schack Pedersen og Louise Schack Elholm er det eneste ægtepar, der nogensinde har siddet sammen i Venstres folketingsgruppe.

Torsten Schack Pedersen og Louise Schack Elholm har været gift i 18 år, og han har fulgt hendes politiske, karriere lige siden dengang de mødte hinanden i Venstres Ungdom i 1997.

»Vi er faktisk det eneste ægtepar i Venstres folketingsgruppe nogensinde, og vi har haft kontorfællesskab og delt medarbejdere,« fortæller Torsten Schack Pedersen.

Louise Schack Elholm havde efter de mange år i Venstre endelig nået toppen i dansk politik med sin udnævnelse som minister efter folketingsvalget i slutningen af sidste år. Men der nåede altså ikke at gå lang tid, før det var forbi.

»Der er dage, der er sjovere end andre,« siger Torsten Schack Pedersen.

Torsten Schack Pedersen og Louise Schack Elholm har holdt sammen i mange år. Her ses de feste sammen til folketingsvalget i 2001, dengang Torsten Schack Pedersen var formand for Venstres ungdomsparti.

Fyringen af Louise Schack Elholm er en del af en ministerrokade i Venstre udløst af tidligere partiformand Jakob Ellemann-Jensens exit fra dansk politik.

Torsten Schack Pedersen blev før rokaden indkaldt til et møde i København med Venstres nye formand, Troels Lund Poulsen, der ville ryste posen lidt.

Torsten Schack Pedersen var på vej i brugsen i Sorø, hvor parret bor, for at købe ind til aftensmad, da formanden ringede, og bad ham om at hoppe i bilen og køre afsted.

I København blev Torsten Schack Pedersen spurgt, om han ville være partiets nye politiske ordfører.

Det var en god nyhed. Torsten Schack Pedersen blev »super stolt«. Det ville han gerne.

Men da han kom ud af lokalet, fik han så den dårlige nyhed.

Han mødtes med sin kone i deres folketingslejlighed i København, og hun fortalte ham, at hun samtidig var blevet fyret som minister.

Og det gik op for Torsten Schack Pedersen, at hans egen forfremmelse til politisk ordfører var en direkte konsekvens af kones fyring.

Posten som politisk ordfører var nemlig blevet ledig, fordi partiets daværende politiske ordfører Morten Dahlin skulle indsættes som ny minister i stedet for Louise Schack Elholm.

Det var ikke noget, formanden Troels Lund Poulsen havde talt med Torsten Schack Pedersen om.

»Det er hårdt og brutalt. Sådan er vilkårene,« siger Torsten Schack Pedersen.

»At blive politisk ordfører er en stor drøm, der går i opfyldelse for mig, men jeg er Louises ægtefælle, og det var min ærgrelse på Louises vegne, der fyldte mest i det øjeblik.«

Ministeroverdragelsen torsdag i sidste uge. Louise Schack Elholm blev fyret som minister og måtte gøre plads til Venstres nu tidligere politiske ordfører Morten Dahlin i Kirkeministeriet og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

Fik hun en begrundelse for, hvorfor hun blev fyret?

»Skal der refereres fra den samtale, må du spørge Louise. Dét, hun har fortalt mig, holder jeg for mig selv.«

Okay. Men forstod du begrundelsen? Du behøver ikke referere begrundelsen. Jeg er bare interesseret i, om du forstod den.



»Du er blevet en rigtig journalist. Du stiller det samme spørgsmål igen, bare på en anden måde,« svarer Torsten Schack Pedersen på spørgsmålet fra B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, der selv har en fortid som folketingspolitiker.

Venstre-politikeren vil ikke snakke mere om det:

»Jeg holder det for mig selv,« svarer han og smiler.

Se mere fra interviewet i videoen øverst i artiklen.

