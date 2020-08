Pensionister, andre sårbare grupper og folk med lav indkomst skal kunne få gratis mundbind af staten.

Det mener Venstre, efter regeringen nu indfører krav om at bære mundbind i den offentlige transport i Aarhus Kommune.

»Når man går fra anbefaling til et krav, skal pensionister, andre sårbare og folk uden så mange penge have gratis mundbind. Så det bør Sundhedsministeriet arbejde på at indføre siger,« Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Sundhedsministeriet er ifølge B.T.s oplysninger ved at udarbejde en bekendtgørelse, og derefter vil kravet om mundbind træde i kraft enten mandag eller tirsdag.

De nye tiltag kommer efter et nyt udbrud af corona i Aarhus. Alene fredag er der konstateret 68 nye smittede. Det er den hidtil største daglige stigning i Aarhus.

De nye tiltag Følgende tiltag indføres: Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.)

Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige

Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang

Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag fbm. indkøb

Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet

Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester

Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage

Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes

Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs

Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus

Torsdag blev der meldt ud, at der var 34 nye smittetilfælde i byen.

Mindst fem buschauffører i byen er blevet smittet med corona, og over 40 chauffører er desuden sendt i selvisolation.

Venstre bakker op om regeringens nye tiltag i Aarhus.

»Det er en god idé, at man bruger de lokale og regionale nedlukninger,« siger Martin Geertsen.