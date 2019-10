Efter den store gensynsglæde, da Mint for to uger siden kom tilbage til Danmark, har en nervøsitet sneget sig ind på hos den 14-årige pige. Får hun lov at blive?

Og det kan udlændingeordfører Mads Fuglede fra Venstre nu hjælpe med et svar på.

Han fortæller til B.T. mandag aften, at kun små teknikaliteter står i vejen for, at de kan bakke op om det lovforslag, som Udlændinge- og Integrationsminister MattiasTesfaye (S) i august måned sendte i høring.

»Jeg vil sige det på den måde, at Venstre har meget svært ved at se, at vi ikke bliver enige med regeringen. Når man er så tæt på i en forhandling, skal meget gå galt, hvis vi ikke når i mål,« siger Mads Fuglede til B.T.

Hele familien er endelig samlet igen på dansk jord. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hele familien er endelig samlet igen på dansk jord. Foto: Bax Lindhardt

Udlændingeordføreren understreger dog, at han formelt stadig skal tilbage til gruppen, men at Venstres folketingsgruppe har været orienteret undervejs, så han er fortrøstningsfuld.

»Venstre står der, hvor det er vigtigt, at der kommer nogle klare regler fremadrettet og nogle gode dispensationsordninger for dem, der er blevet klemt mellem to love. Det er vi meget trygge ved, at vi kan blive enige med regeringen om,« siger Mads Fuglede til B.T.

Allerede i februar havde Socialdemokratiet ellers lavet en aftale om en lovændring med den daværende regering, hvor Venstres Inger Støjberg (V) stod i spidsen som Udlændinge- og Integrationsminister.

En lovændring der vel at mærke kun skulle gælde fremadrettet, og derfor ikke ville ændre noget for Mint og de 82 andre børn, som allerede var blevet udvist.

Mint havde første skoledag tilbage i 8.Y sidste mandag. Hun har dog hele tiden været nervøs for, at hun heller ikke denne gang fik lov at blive. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mint havde første skoledag tilbage i 8.Y sidste mandag. Hun har dog hele tiden været nervøs for, at hun heller ikke denne gang fik lov at blive. Foto: Bax Lindhardt

Men som en del af den nye lov, Mattias Tesfaye har sendt i høring, er der også en redningsplanke til de 83 børn, der får tre måneder til at søge ophold påny.

Det glæder ikke mindst Mints papfar Frank Thøgersen, at Venstre nu også bakker op om den del af loven, som kan give Mint en ny chance for en fremtid med sin familie og skolekammerater i Danmark.

»Jeg havde nok ærlig talt ikke regnet med, at det i sidste ende skulle blive Venstre, der smed redningskransen til os. Men det er dejligt. Det er vi meget glade for. Det er jo det, vi har kæmpet for i over et år,« siger han om udsigten til, at tingene nu ser ud til at falde på plads, inden Mints turistvisum ophører i midten af januar.

»Hun (Mint, red) har ikke sagt det direkte til mig, men jeg ved, hun har talt med sin mor om, at hun er bange for, at hun skal rejse hjem igen i januar,« siger Frank Thøgersen, som nu kan overbringe de gode nyheder til resten af familien.

‘Kun’ på turistvisum Foreløbig kan Mint være 90 dage i Danmark på turistvisum, hvor hun af skoleinspektøren har fået lov at komme tilbage på Hastrup Skole. I slutningen af oktober fremsætter ministeren et lovforslag i Folketinget, som kan give Mint en ny chance for at få en opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mener, at loven kan være færdigbehandlet og træde i kraft 1. januar, hvis der vel at mærke kan findes et flertal.

Også udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) glæder sig over, at Venstre tilsyneladende bakker op om loven.

»Det er rigtigt, at jeg har haft mange diskussioner med Venstre, og mit indtryk er, at nu er vi der, hvor vi politisk er blevet enige. Hvis der er et par teknikaliteter, må jeg lytte til, hvad det handler om, så vi kan få loven vedtaget,« siger ministeren og fortsætter:

»Det vigtigste er, at der kommer et flertal, og det vil vi have, hvis Venstre stemmer for. Derfor har jeg været særligt interesseret i at finde ud af, om Venstre ville bakke op.«

Ministeriet oplyser, at lovændringen efter planen vil blive behandlet inden jul og træde i kraft 1. januar 2020.