Ifølge DI kan private firmaer aflaste det offentlige testsystem effektivt. Venstre er positive over for idéen.

Det er vigtigt at "afsøge alle hjørner af Danmark" for at øge testkapaciteten i forhold til coronavirus.

Derfor er det godt, hvis private virksomheder også kan bidrage og på den måde gøre ventetiderne kortere.

Det siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Dansk Industri (DI) foreslår fredag at bringe flere private leverandører i spil og supplere testsystemet i det offentlige.

- Vi synes, det er fantastisk, hvis der er private virksomheder, som - ud over det de i forvejen måtte levere med til det offentlige testsystem - også har en kapacitet, der gør, at man er i stand til at stille yderligere kapacitet til rådighed, siger Martin Geertsen.

Det er i forbindelse med flere dages ventetider på både at få foretaget en coronatest og få svar på selv samme test, at DI er kommet med sit forslag.

For mens der i øjeblikket er 46 steder i Danmark, hvor man kan blive testet uden at have symptomer på coronavirus, var der onsdag mindst fire dages ventetid 15 af stederne.

Ifølge Dansk Industri skaber de lange ventetider problemer for virksomheder og deres ansatte, som skal blive hjemme i karantæne.

Martin Geertsen undrer sig, hvis det viser sig at være tilfældet, at regeringen ikke har afsøgt muligheden for at få støtte fra private firmaer før.

Det skyldes, at regeringen og Folketinget i den seneste aftale om genåbning af Danmark satte et mål om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til test inden for et døgn.

Ifølge V-ordføreren skal det i hvert fald ikke være økonomi, der forhindrer regeringen i at række mere ud til det private erhvervsliv. For det er dyrere at lade være, siger han.

- Vi er sådan set villige til at bruge de penge, der skal til, forstået på den måde at det er en engangsudgift at få testet danskerne, mens vi har corona iblandt os.

- Og udgiften til at lade være tror jeg er større al den stund, at når der er lange ventelister på at få test og lange ventetider på at få et svar, så går folk rundt derhjemme og passer ikke deres arbejde, og det er altså samfundsøkonomisk en dårligere forretning, siger Martin Geertsen.

