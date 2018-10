Regeringspartiet Venstre udtaler sig nu endelig i sagen om 13-årige Mint, som er udvist af Danmark.

»Det er en forfærdelig sag,« siger Venstres integrationsordfører, Mads Fuglede, til B.T. på sit kontor på Christiansborg.

Dermed går han allerede meget længere end sin partifælle og integrationsminister Inger Støjberg, der torsdag blot nøjedes med at svare SFs Jacob Mark, at hun havde tillid til, at reglerne var fulgt, og at det var vigtigt at fastholde kravet om, at børn skulle integreres i Danmark.

B.T. har kimet integrationsordførerne fra Venstre og Socialdemokratiet ned de seneste dage, efter at den kun 13-årige pige Atcharapan Yaungyai - i daglig tale kaldet Mint - er blevet udvist af Danmark. B.T. har dog ikke fået fat i ordførerne over telefonen.

Mints sag er helt forfærdelig. Det synes jeg. Det tror jeg alle synes Mads Fuglede, Venstres integrationsordfører

Ifølge de danske myndigheder kan den thailandske pige, som har lært dansk på et år, går i 7. klasse og har fået masser af venner og veninder, ikke integreres i Danmark.

B.T. tog derfor fredag en tur til det i øvrigt meget fredags- og kulturnatstomme Christiansborg i håb om at støve især integrationsordførerne Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne og Mads Fuglede fra regeringspartiet Venstre op.

De to partier har været ansvarlige for integrationspolitikken på området gennem skiftende regeringer siden 2004.

Mads Fuglede dukker op på sit kontor cirka 13:20.

Hej Mads, jeg hedder Peter Astrup og er journalist på Dagbladet B.T.. Vi har prøvet at ringe til dig de seneste dage for at få en kommentar til Mint-sagen. Har du tid til at tale nu?

»Har I talt med Bertel? (Haarder. kulturordfører).

Bertel?

»Ja, har I det?«

Hvorfor skulle vi tale med Bertel?

»Han har jo oprindeligt indført lovgivningen på området. Han kunne forklare baggrunden for det,« siger Mads Fuglede og begynder herefter selv at fortælle om baggrunden for lovgivningen på området.

Mads Fuglede forklarer så, at man oprindeligt i Bertel Haarders dage som integrationsminister indførte en regel om, at man skulle skynde sig at få sine børn med til Danmark, hvis man selv søgte om opholdstilladelse.

Årsagen var, at en del indvandrere fra arabiske lande ventede med at få børnene op, så børnene kunne blive undervist i årevis i områder og på skoler, som reelt umuliggjorde, at børnene nogensinde kunne integreres i Danmark. Der var primært tale om de såkaldte koran-skoler.

Jeg vil dog gerne være med til, at vi gør et betydeligt større arbejde med at informere om reglerne til de personer, som kommer hertil, så de undgår at stå i den situation, som Mint og hendes familie står i Mads Fuglede, Venstres integrationsordfører

Men uanset baggrund og hvad hensigten var, så rammer de regler jo Mint. Hun er jo ikke mål for den politik. Er det ikke korrekt?

»Mints sag er helt forfærdelig. Det synes jeg. Det tror jeg, alle synes. Men familien og de familier, der er ramt, satte sig heller ikke ind i reglerne.«

Skal de regler så ikke laves om?

»Det vil jeg ikke love, men jeg vil gerne kigge på det. Jeg vil dog gerne være med til, at vi gør et betydeligt større arbejde med at informere om reglerne til de personer, som kommer hertil, så de undgår at stå i den situation, som Mint og hendes familie står i,« siger Mads Fuglede.

Er det ikke urimeligt, at Mint ryger ud, når forbrydere, som for eksempel Loyal to Familia-lederen Shuaib Khan får lov at blive?

»Det kan du ikke sammenligne.«

Hvorfor ikke?

»Der er ingen, der ikke ønsker at smide folk som Shuaib Khan eller Gimi Levakovic ud. Men vi er forpligtiget af regler og konventioner, som forhindrer det.«

B.T. fik også fat i Mattias Tesfaye, som ikke ønsker at udtale sig om sagen, før han har skabt sig overblik over lovgivningen og reglerne, som senest blev ændret i 2016.