Regeringen vil stoppe årlige faste besparelser på uddannelse. Venstre støtter, men er uenig i finansieringen.

Selv om Venstre i 2015 var med til at indføre de årlige faste besparelser på uddannelse - omprioriteringsbidraget - så bakker partiet op om Socialdemokratiets forslag om at afskaffe det.

Politisk ordfører Sophie Løhde (V) roser endda Socialdemokratiet for udspillet.

- Vi er enige og sagde også før valget, at omprioriteringsbidraget skal væk. Men vi er til gengæld uenige i, at finansieringen består i at gøre det dyrere at være danskere og dyrere at drive virksomhed og dermed skade gode danske arbejdspladser, siger hun.

Hvis regeringens forslag bliver stemt igennem i den kommende finanslov, vil det betyde en annullering af besparelser på 300 millioner kroner i 2020 på de videregående uddannelser.

Pengene skal findes fra skat på mobiler, bo- og gaveafgift og aktieudbytte, lyder det i forslaget fra regeringen.

Her foreslår regeringen konkret at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften, droppe skattelettelse på arbejdsgiverbetalt telefon og bevare det nuværende loft for aktiesparekontoen, som den tidligere regering ønskede at hæve.

Spørgsmål: Hvorfor indførte Venstreregeringen overhovedet denne besparelse på uddannelse, som I selv anser for et vigtigt råstof?

- Det var ikke med vores gode vilje. Men fordi vi overtog en økonomi i en helt anden form end nu, og hvor det var nødvendigt.

- Men vi sagde også før valget, at nu er dansk økonomi i så god en form, at vi selvfølgelig skal fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelse igen, siger Sophie Løhde.

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet er et stop af omprioriteringsbidraget ikke det samme, som at uddannelserne får flere penge.

- Vi vil give institutionerne stabile rammer i stedet for hele tiden at skulle lede efter nye steder at spare. Det her er et vigtigt første skridt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Også SF og De Radikale er positive over for regeringens forslag. Uddannelsesordfører Jacob Mark (SF) mener dog, at det ikke er nok.

- Vi vil investere en milliard kroner over de næste fire år til at lave god undervisning, vejledning og feedback til de studerende igen, siger Jacob Mark.

/ritzau/