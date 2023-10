Det var, som om at det hele ramlede, og tårerne gjorde sit ubarmhjertige indtog, da hun stod dér i Københavns Lufthavn.

Som om alt i det ene øjeblik blev virkeligt.

For da Sabrina Alvarez den 28. september om formiddagen sagde farvel til sine venner foran terminalen i Danmarks største lufthavn, var der ingen vej tilbage:

Hun var på vej ud landet. Ufrivilligt. Udvist.

Op til udvisningen havde B.T. skrevet en række artikler om argentinske Sabrinas sagsforløb, hvor den ellers vellidte, dansktalende pædagogmedhjælper ad flere omgange havde fået afvist sit ønske om at fortsætte livet i Danmark efter ni år i landet.

B.T. var til stede i lufthavnen, men da Sabrina lod sin kuffert indchecke og rettede kursen mod security, ville hun gerne fortsætte rejsen mod Argentina uden kameralinsen i nakken.

Nu har B.T. dog – 14 dage efter rejsen – talt med Sabrina om en »ydmygende hjemrejse«, 14 dage i Argentina og et spinkelt håb om at komme til Danmark igen.

Vi skruer igen tiden tilbage til 28. september.

Sabrina har netop – med tårerne trillende ned ad kinderne – sagt farvel til sine venner og bliver mødt af en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen, der skal føre hende ind i flyet mod første destination: Amsterdam.

Den kvindelige medarbejder er empatisk og sød ved Sabrina, der bliver forsikret om, at hun i den hollandske hovedstad blot skal sørge for at tage flyet videre til Buenos Aires.

Sabrina Alvarez blev i slutningen af september udvist af Danmark efter ni år i landet. Nu fortæller hun om en forfærdelig hjemrejse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sabrina Alvarez blev i slutningen af september udvist af Danmark efter ni år i landet. Nu fortæller hun om en forfærdelig hjemrejse. Foto: Bax Lindhardt

Og det skaber lettelse hos den udviste argentiner.

»Det værste ville jo være, hvis jeg blev gjort til en kriminel. Én ting er, at jeg er blevet udvist, men jeg var nervøs for en decideret ydmygelse,« fortæller Sabrina Alvarez.

Det skulle dog vise sig, at frygt blev til virkelighed.

Sabrina bliver nemlig fulgt ind i flyet af den ansatte fra Hjemrejsestyrelsen, der herefter går ud i Københavns Lufthavn.

Nu er argentineren på egen hånd og skal blot sørge for at komme helskindet til sit fødeland, men da hun stiger af flyet i Amsterdam, for hun sig et gevaldigt chok.

»Jeg sad bagerst, så jeg kom også sidst ud, og da jeg træder ud af flydøren, bliver jeg mødt af tre store, uniformerede betjente. De spørger, om jeg Sabrina,« siger Sabrina og fortsætter:

»Jeg siger selvfølgelig ja, og så siger de: 'Du skal komme med os'. Jeg går jo lidt i panik og siger: 'Nej, jeg skal da ej'.«

Der er intet diskutere, så Sabrina får taget sit pas og bliver ført ud gennem bagvej i lufthavnen og ned i en politibil.

Sabrina er ikke klar over, hvor hun bliver 'ført hen', men efter en kort køretur ankommer hun til en politistation ved lufthavnen.

Politibetjentene åbner døren til et større rum med et bord og to stole. Her beder de Sabrina gå ind.

»Og der jeg så nærmest i panik. Jeg smider tasken på gulvet og siger, at jeg går ikke derind. Jeg har aldrig været i kontakt med politiet, og pludselig skal jeg ind i et eller andet afhøringsrum,« fortæller Sabrina.

Hun har i mellemtiden ringet op til sin repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen, der på engelsk forklarer de hollandske politibetjente, at Sabrina er kategoriseret som 'low risk' og ikke skal have politieskorte.

Men fra hollandsk side lyder det, at »meldingen fra København er en anden«.

Så derfor ender Sabrina altså med et bruge flere timer i politiets varetægt, før de tre mand høj eskorterer hende ind i et fly fuld af argentinere mod Buenos Aires.

»Det var en dybt forfærdelig oplevelse, og den har virkelig sat sig. Jeg fandt jo ud af, at jeg var decideret deporteret, og det har gjort rigtig ondt. Og det gør stadig ondt,« siger Sabrina og understreger:

»Det var enormt ydmygende, at gå med politibetjentene foran alle de argentinere, der jo må have troet, at jeg har lavet noget meget alvorligt.«

I Buenos Aires-lufthavn får Sabrina sit pas igen, og så kan hun ellers tage en taxatur på to timer mod sine forældres bopæl.

Der har hun boet lige siden, og det ville være synd at sige, at det har været rart.

»Det føles jo ikke som mit hjem. Der er sket så meget, siden sidst jeg har været her, og jeg føler mig slet ikke sikker,« siger hun og fortsætter:

»Men det værste er nok nærmest behandlingen i Amsterdam. Den gjorde et eller andet ved mig. Det har været svært at komme over.«

B.T. har kontaktet Hjemrejsestyrelsen, der har en forklaring og beklagelse klar til Sabrina:

»Vi er naturligvis kede af den oplevelse, som Sabrina har haft i forbindelse med transit i Amsterdam, og vi har selvfølgelig også beklaget forløbet over for Sabrina selv,« skriver styrelsen og fortsætter:

»Når vi bestiller flybilletter, bliver de som standard registreret som Deporte Unaccompanied (DEPU). DEPU-registreringen betyder, at man ikke er ledsaget, og det vil typisk betyde, at man medvirker til egen udrejse og derfor ikke behøver politiets bistand. Hvis man har transit i et Schengen-land, kan der dog være politi tilstede for at eskortere personen til sit næste fly. Dette burde vi have orienteret Sabrina om.«

Sabrina bruger indtil videre sin tid i Argentina på at komme en hård jetlag til livs, og så får hun tilbagelagt en del baner i den lokale svømmehal.

»Det er nærmest mediterende for mig og fjerner de dårlige tanker,« siger Sabrina.

Og så har argentineren stadig en drøm om at komme hjem til sit foretrukne hjem: Danmark.

Sammen med sin advokat har hun nemlig netop sendt en opfordring til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om at genoptage hendes sag om en arbejdstilladelse, fordi de mener, at Udlændingenævnet i deres afslag af en opholdstilladelse ikke vejledte Sabrina tilstrækkeligt.

B.T. vil fortsætte med at følge sagen.