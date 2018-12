Eventyren Troels Kløvedal drog søndag på sin sidste rejse, da han omgivet af familien sov stille ind på sin gård på Djursland.

Den aarhusianske maler, grafiker og skulptør Hans Krull, der har kendt Troels Kløvedal gennem godt to årtier, så en ellers fredelig lillejuleaftensdag blive grå i mere end én forstand.

»Selvom jeg godt vidste, det var den vej, vinden blæste, kan man ikke lade være med at blive trist. Men han har været omgivet af hele familien, så det er gået, som det skulle, og han har fået en smuk død, som han ønskede sig. Også dér har han været en god rejseleder,« siger Hans Krull til B.T..

De to mødte hinanden, fordi Troels Kløvedal begyndte af komme til Hans Krulls udstillinger, og Hans Krull blev hurtigt fascineret af den positive sjæl, der vandrede i hans galleri.

Hans Krull Foto: PRIVATFOTO Vis mere Hans Krull Foto: PRIVATFOTO

Og netop hans optimisme, gåpåmod og positive tilgang til livet, er noget af det, Hans Krull vil huske ham bedst for.

»Han har givet folk lysten til at følge hans eksempel med at rejse. Han turde leve sine drømme ud. De slags folk har man respekt for - dem, der giver andre lysten til at leve sine drømme. Det er en god ting. Det er også noget af det, jeg har lært af ham,« siger Hans Krull.

Hans Krull har for nylig malet tre portrætter af skipperen Troels Kløvedal til en udstilling på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Udstillingen 'Frihedens værksted' åbnede 1. november og vil være at se et år frem.

Her malede kunstneren og vennen til Troels Kløvedal ham i tre forskellige stadier i livet.

Et af de portrætter, Hans Krull har malet af Troels Kløvedal til udstillingen 'Frihedens værksted'. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Et af de portrætter, Hans Krull har malet af Troels Kløvedal til udstillingen 'Frihedens værksted'. Foto: PRIVATFOTO

Et, der viser en ung og tøvende Troels, et af Kløvedal midt i livet og et i hans livs efterår samt et værk af Nordkaperen.

»Det at kalde ham drømmenes kaptajn er ikke helt forkert. Han var en hippie-kaptajn på den måde. Det var kærlighed, kollektivisme, åbenhed og forståelse, det handlede om. Det har vi brug for i de her tider. I stedet for at være nysgerrige har vi i dag en tendens til at lukke os om os selv. Der er hans eksempel værd at følge,« fortæller Hans Krull.

Og selvom han er enorm trist oven på den sørgelige nyhed, så ved han, at Troels Kløvedal, ligesom ham selv, så døden som en naturlig del af livet.

»Døden er lige så naturlig som alt andet. Det var hans budskab. Han rejste meget på Bali ligesom jeg selv. Dernede har de et mere afslappet forhold til døden. Den er ikke tabubelagt. Død og fødsel hænger naturligt sammen,« siger Hans Krull og afslutter:

Et af de portrætter, Hans Krull har malet af Troels Kløvedal til udstillingen 'Frihedens værksted'. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Et af de portrætter, Hans Krull har malet af Troels Kløvedal til udstillingen 'Frihedens værksted'. Foto: PRIVATFOTO

»Det er sket på en god måde. Det er en træls sygdom, han har haft, men han har taget det som et mandfolk. Jeg er glad og stolt over hans bekendtskab.«