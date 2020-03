»Vi prøver at holde modet oppe, men når vores mødre ringer, så bryder vi sammen. Der er i det hele taget rigtig mange omkring os, der græder.«

I lufthavnen i Melbourne, Australien, sidder to blonde, danske piger og venter. Omgivet af kaos og mænd i beskyttelsesdragter.

»Det ligner noget fra tv-serien Chernobyl,« fortæller 21-årige Helena Høeg.

I slutningen af december satte hun og gymnasieveninden Kristine på 20 år kurs mod et tre måneder langt eventyr i Sri Lanka, Vietnam og til sidst Australien.

»Vi er meget gode sammen. Når den ene går i panik, har den anden haft overskud. Vi har flere gange sagt, at når det endelig skal være, så er det godt, der er os to, som er afsted sammen,« siger Helena Høegh (til venstre).

Pigerne havde arbejdet et år for at spare op, og de nød rejsen i fulde drag, men med et blev alt ændret.

»Den ene dag kørte vi rundt i en lejet minivan, skrålede med på Rasmus Seebach og nød livet, og den næste dag var alt kaos.«

Helena Høeg og Kristine var ude ved Great Barrier Reef og havde været uden internet i to dage. Da de fik forbindelse igen, væltede det ind med beskeder.

»Vores familie og venner havde skrevet, at Udenrigsministeriet havde opfordret alle til at skynde sig hjem, og vi begyndte med det samme at lede efter flybilletter,« fortæller Helena Høeg.

Det var heldigvis i slutningen af venindernes ferie, at coronavirus pludselig vendte op og ned på alt, og de nåede at få det meste af den tur, de havde glædet sig til og sparet op til i månedsvis.

Det lykkedes at få billetter til mandag i denne uge, men da de to danskere mødte op i lufthavnen, fik de en grim overraskelse.

For at komme med flyet skulle de kunne fremvise en negativ coronatest.

»Det lykkedes at finde et nyt fly til dagen efter, og klokken halv tolv om aftenen, så vi en læge, der fortalte, at hun ikke kunne teste os, men hun kunne lave en erklæring om, at vi ikke havde symptomer,« fortæller Helena Høeg.

Hun og Kristine vidste, at flyselskaberne krævede en regulær test. En test, man på nuværende tidspunkt kun kan få foretaget i Australien, hvis man udviser symptomer.

Nogle af de flyafgange Helena og Kristine kunne finde hjem kostede over 100.000 kroner for en billet og i begyndelsen af ugen havde veninderne indstillet sig på, de måtte blive i Australien på ubestemt tid.

Ligesom i Danmark.

De to veninder droppede derfor håbet om at kunne flyve hjem og indstillede sig på at blive, men mandag aften var der pludselig godt nyt.

»Thai Airways åbnede for, man kunne flyve med dem, hvis man havde en ‘fit for flight’-erklæring, som den lægen havde lavet til os,« forklarer Helena Høegh og beskriver, hvordan hun og Kristine hastede ud i lufthavnen og stillede sig op i hver sin lange kø.

Det lykkedes at få billetter til en afgang kort efter. Pigerne skyndte sig tilbage til hotellet for at hente deres baggage, men tilbage i lufthavnen var flyet fløjet.

»På det tidspunkt står vi helt opgivende ved den der skranke og begynder at græde begge to,« fortæller Helena Høeg.

Thai Airways forbarmede sig over de to unge danskere og efter at have tilbragt syv timer på flyselskabets kontor i lufthavnen, fik Helena og Kristine ombooket deres fly til onsdag klokken 10 lokal tid.

Veninderne besluttede sig for at sove i lufthavnens kælder med en række andre strandede flygæster, så de kunne være klar til at stille sig i kø, så snart lufthavnen åbner.

»Vi tør ikke rigtigt sove, for hver gang vi vågner, er der sket nye ting, der vender op og ned på det hele,« fortæller Helena Høeg.

Flyveturen hjem er lang med to mellemlandinger, men om alt går vel, er de i København fredag eftermiddag.

Det har ikke været billigt med de mange nye flybilletter, men pigerne har brugt af deres opsparing og fået hjælp af deres forældre.

»Lige nu betyder det ikke så meget, vi vil bare gerne hjem,« fortæller Helena Høeg.

Hverken hun eller Kristine tør dog tro på, de kommer hjem, før de sidder i flyet.