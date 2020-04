Solen står højt over Kongens Have i København onsdag formiddag, hvor 23-årige Katrine Kyst og hendes tre veninder sidder og spiser brunch på et tæppe.

De kan godt se, at folk generelt er begyndt at slække mere på myndighedernes retningslinjer.

Det er de da også selv, indrømmer de.

»Det går jo fint. Nogle skal smittes. Og man får det sådan, ‘nu skinner solen, og der sker nok ikke noget ved, at vi mødes udenfor',« siger 23-årige Katrine Kyst.

Frederikke Larsen, 23 år, tv, Katrine Kyst, 23 år, i midten og Kathrine Jespersen, 24 år th Foto: Trina Nielsen Vis mere Frederikke Larsen, 23 år, tv, Katrine Kyst, 23 år, i midten og Kathrine Jespersen, 24 år th Foto: Trina Nielsen

Og hendes veninder er enige.

»Det er begyndt at blive mere normalt at mødes, og jeg tænker da også, at det er den retning, vi skal gå, hvis vi gør det afmålt og stille og roligt begynder at se andre mennesker,« siger veninden og navnesøsteren Kathrine Jespersen på 24 år.

Hun tror, at hendes egen mere afslappede indstilling kan hænge sammen med, at man ser, hvordan dele af samfundet lige så stille begynder at åbne op.

»Vi bor fem piger sammen. Og i starten var man meget opmærksom på, at man ikke tog ud og så andre, og at man holdt sig til lejligheden og den smittekæde, vi havde dannet. Men nu, efter frisører og tatovører er åbnet, og folk er begyndt at arbejde igen, kommer der et mere afslappet forhold til det,« siger Kathrine Jespersen.

Mange unge nyder solen og bader ved Nordhavnen i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mange unge nyder solen og bader ved Nordhavnen i København. Foto: Bax Lindhardt

Og den holdning forstår lektor i adfærdsforskning ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen godt, at Kathrine Jespersen og mange andre danskere har tilegnet sig.

»Frisører og tatovører må godt åbne nu. 'Hvad er det', tænker folk. De begynder pludselig at sætte spørgsmålstegn ved reglerne, for hvis de må åbne op, og man må sidde i to timer tæt op ad en frisør, hvorfor må man så ikke være 12 mennesker i en gymnastiksal eller 15 på en strand?,« siger lektoren til B.T.

Det rører heller ikke veninderne i Kongens Have synderligt, da de ser billedet fra Nordhavn i København, hvor der dagen forinden, tirsdag, var samlet en masse solbadende mennesker.

»Jeg kan faktisk ikke hidse mig op over det. Og det ville jeg total meget kunne for en måned siden, hvor jeg fandt mig selv læse kommentarspor på Politiken og blive rasende over unge, ignorante mennesker, der ikke forstod alvoren, og jeg var sådan, ‘hav noget fucking respekt’,« siger Katrine Kyst, inden hun fortsætter:

Ja, og vi har da også krammet i dag. Fordi jeg har brug for endorfinerne. Og jeg har brug for mine venner 24-årige Kathrine Jespersen

»Det er, som om alt det fokus, man havde, det har man bare lidt glemt. Eller ikke glemt - men livet går videre. Man forstår godt dem, der sidder i Nordhavn.«

Kathrine Jespersen kigger rundt på de andre piger, inden hun supplerer:

»Ja, og vi har da også krammet i dag. Fordi jeg har brug for endorfinerne. Og jeg har brug for mine venner.«

Et andet sted i Kongens Have sidder HF-klassekammeraterne Jessica Hansen og Thomas Muir.

26-årige Jessica Hansen og hendes klassekammerat fra HF-studiet 23-årige Thomas Muir Foto: Trina Nielsen Vis mere 26-årige Jessica Hansen og hendes klassekammerat fra HF-studiet 23-årige Thomas Muir Foto: Trina Nielsen

De er også begyndt at mødes mere og rykke tættere sammen. Hvilket havde været et absolut no-go for en måned siden, siger de.

»Nu sidder vi også tæt på hinanden. Og det, tror jeg, er noget, danskerne kommer til at gøre, i takt med det bliver bedre vejr. Så tror jeg simpelthen ikke, vi kan lade være,« siger 26-årige Jessica Hansen.

Hun er helt sikker på, at det har noget at gøre med den gradvise åbning af samfundet.

»Det var nemmere at lade være med at mødes, da der var en decideret lockdown. Det er svært nu, når vi alligevel møder i skole,« siger Jessica Hansen.

71-årige Anni Christoffersen, th, og 70-årige Margit Johannison, tv. Vis mere 71-årige Anni Christoffersen, th, og 70-årige Margit Johannison, tv.

Hun synes dog alligevel, at det er for meget, når hun ser tirsdagens foto fra Nordhavn, hvor en masse mennesker ligger og nyder solen.

»Det er måske lige at trække den lidt for langt at ligge så mange. Man kunne måske have inddelt det i sådan nogle små zoner,« siger hun.

At det er lidt for meget det i Nordhavn, er de to veninder Margit Johannison og Anni Kristoffersen på 70 og 71 år, enige i. De sidder på en bænk lidt længere nede i Kongens Have, og da de ser billedet, siger Margit Johannison straks:

»Det, synes jeg, er forkert. Selv om unge mennesker ikke er i den store risiko, skal de jo heller ikke være smittespredere. Så de bør ikke opføre sig anderledes end andre mennesker, der skal passe på.«

Veninden Anni Kristoffersen nikker, inden B.T.s journalist tager kameraet frem, og de to veninder griner lidt, mens de rykker en halv balle fra hinanden på bænken. Man skulle jo nødig høre noget fra nogen.