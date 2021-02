Hun smiler stort, mens hun poserer side om side med sine tre veninder.

Det er sidste skoledag i gymnasiet, og hun er udklædt i en kort blå kjole, sorte strømpebukser, et par håndjern i bæltet og en grå legetøjspistol i hånden.

I dag, knap ti år senere, sidder hun i Frederikssund Arrest, anholdt i en omfattende terrorsag med tråde til både Sverige og Tyskland.

»Det kommer virkelig bag på os allesammen. Hun var en helt igennem sød, sjov og vellidt pige i klassen,« siger en klassekammerat fra gymnasiet.

Den terrorsigtede kvinde (t.v.) på studietur med sin gymnaiseklasse i 2010 Foto: PRIVATFOTO

Gymnasieklassen har samlet sig i en gruppe på Facebook, hvor de skriver om det, der er sket.

At deres veninde, en 30-årig kvinde med irakiske rødder, for to uger siden blev anholdt sammen med sin mand, en 33-årig med syriske rødder. Begge bosiddende i Holbæk.

Kvinden fra Holbæk er ikke den eneste mistænkte med en studentereksamen. B.T. har tidligere beskrevet, at en anden ung kvinde på 23 år, som blev student i 2018, er fængslet i sagen.

Mens den 23-årige kvindes rolle endnu er ukendt, ved vi, at den 30-årige kvinde sammen med sin mand er sigtet for at planlægge eller medvirke til at planlægge et terrorangreb.

Det er uden tvivl et Islamisk Stat-flag Magnus Ranstorp, terrorforsker

Ved politiets ransagninger på tre adresser i Holbæk samt i Gentofte er der fundet ingredienser til at lave en bombe samt pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte.

Men hvem er den unge kvinde med det store smil på billeder fra klassefester, studieture og julefrokoster?

Hvem er kvinden, som har studentereksamen og dansk statsborgerskab, men som nu sidder fængslet i en sag med i alt 13 anholdte?

Hun kommer til Danmark fra Irak sammen med sin mor, og under opvæksten i Tølløse drømmer hun om at læse til læge, fortæller en barndomsveninde.

Politiet undersøger en skraldespand og ransager et hus, der er forbundet til sagen.

I en blå bog fra gymnasieklassen står der, at hendes kendetegn er det ekstremt smukke hår, som vennerne lige når at se, inden hun kort inde i gymnasietiden begynder at gå med tørklæde.

Tørklædet bliver en fast del af kvindens liv efter ønske fra moren, der mener, at hun var ved at være giftemoden, fortæller barndomsveninden.

Under punktet 'fun facts' i den blå bog står en sætning, der i lyset af den nylige anholdelse af kvinden pludselig fremstår helt anderledes, end den er ment.

Ikke mange kan prale af at have deres egen terrorist i klassen, skriver vennerne.

Men en klassekammerat understreger i dag over for B.T., at det kun er ment for sjov. Sort humor, kalder han det.

I 2011 er hun klar til at gå ud i verden med både nyerhvervet statsborgerskab i hånden og studenterhue på hovedet.

Året efter bliver hun gift, fremgår det af hendes Facebook-profil.

Og på det sociale medie begynder hun som gift kvinde at dele nogle opsigtsvækkende billeder.

B.T. har bedt den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp analysere kvindens Facebook-profil. Især to billeder vækker opsigt.

Det første er et grønt og sort Islamisk Stat-flag.

»IS brugte det her flag i 2014, da de ville etablere et globalt kalifat. Så det er uden tvivl et Islamisk Stat-flag,« fastslår Magnus Ranstorp, der terrorekspert siden 1990 og forskningsleder på den svenske Forsvarshøjskolen.

Den terrormistænkte kvinde lagde flaget på sin Facebook-profil 2. juli 2014.

Det er blot få dage efter, at lederen af den nu dræbte IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi udråbte et islamisk kalifat. Det gjorde han 29. juni samme år.

»Det forklarer nok timingen,« siger Magnus Ranstorp, der også finder et andet billede på kvindens profil interessant fra januar 2015.

»Hun har et billede af en løve og en løveunge. Løver blev ofte brugt i forbindelse med Islamisk Stat som symboler på mod og styrke. De små børn, der levede i Islamisk Stat, blev omtalt som løveunger. Så løven er et symbol, der bliver brugt i de her Islamisk Stat-netværk,« forklarer Ranstorp.

Parret fra Holbæk er helt central i sagen. Den 30-årige kvindes søster er også fængslet i sagen, og kvindens mand deler efternavn med fire andre mistænkte.

Se grafikken over de mistænkte i sagen. Grafik: Camilla Bøgeholt Lund

Parret er sammen med fem andre foreløbigt varetægtsfængslet frem til 2. marts.

En anden gruppe på seks personer fik tirsdag ved Retten i Holbæk forlænget deres fængsling til 17. marts.

Imens fortsætter efterforskningen fra politiet, der endnu ikke har oplyst, hvad målene for angreb kunne være.