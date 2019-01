Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Britisk parlament siger nej til brexit uden aftale

Underhuset i det britiske parlament stemte tirsdag for en hensigtserklæring om, at briterne ikke kan forlade EU uden en skilsmisseaftale. De folkevalgte parlamentarikere stemte om syv ændringsforslag til planen for briternes vej ud af EU. To ud af de syv forslag blev stemt igennem.

Underhuset i det britiske parlament stemte tirsdag for en hensigtserklæring om, at briterne ikke kan forlade EU uden en skilsmisseaftale. Foto: HANDOUT

Regeringen vil med forslag også sende kvoteflygtninge hjem

I et lovforslag fra regeringen om et paradigmeskift på udlændingeområdet skal kvoteflygtninge på lige fod med andre flygtninge kunne sendes hjem hurtigst muligt. Det skriver Politiken. FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, finder forslaget meget betænkeligt.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fortæller til Politiken, at regeringen ønsker at sende et meget klart signal til flygtninge om, at ophold i Danmark er midlertidigt. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Venezuelas præsident-udfordrer får udrejseforbud

Venezuelas højesteret har forbudt den selvudråbte præsident og oppositionsleder Juan Guaidó at rejse ud af landet. Retten har også valgt at indefryse Guaidós bankkonti. Venezuelas øverste retsinstans er ifølge flere internationale medier loyal over for styret i landet og præsident Nicolas Maduro.

Juan Guaidó, der har udnævnt sig selv til fungerende præsident i Venezuela, har fået udrejseforbud. Det har landets højesteret besluttet tirsdag. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Over 130 frygtes omkommet i forlis ud for Djibouti

Fem personer er omkommet, og omkring 130 savnes, efter at to både med migranter tirsdag forliste i farvandet ud for Djibouti i det østlige Afrika. De savnede personer menes at have været om bord på to både, som kæntrede, cirka en halv time efter at de var stævnet ud.

Rapport: Social kontrol findes også i kristne miljøer

Børn og unge fra kristne miljøer ringer til Børnetelefonen, fordi de føler sig underlagt social kontrol. Det skriver Kristeligt Dagblad, der henviser til rapport fra Børns Vilkår. De fleste opringninger kommer fra muslimske børn, men en ikke ubetydelig del af henvendelserne stammer fra børn i kristne miljøer.

Partier vil debattere borgerforslag om klima i Folketinget

Politik: Det vækker glæde hos oppositionspartierne, at et borgerforslag om en ny klimalov har fået 50.000 underskrifter. Alle partier i oppositionen siger således til Information, at de støtter borgerforslagets substans om en mere ambitiøs og forpligtende klimapolitik.

