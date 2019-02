Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Maduro afviser EU-landes ultimatum om at udskrive valg

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, afviser et ultimatum stillet af syv EU-lande om at udskrive valg senest søndag. Sker det ikke, vil de syv lande officielt anerkende Juan Guaidó som landets fungerende præsident.

Vraget af nedstyrtet fly med fodboldspiller er fundet

Små to uger efter at et fly med fodboldspilleren Emiliano Sala forsvandt over Den Engelske Kanal, er flyvraget dukket op. Det skriver Sky News. TV-stationen oplyser, at et eftersøgningsfartøj har lokaliseret vraget søndag morgen ved bredden et sted i Den Engelske Kanal.

Mindst 28 migranter er druknet i forlis ud for Bahamas

Mindst 28 mennesker er druknet, efter at deres båd forliste ud for Bahamas. 17 mennesker er reddet op af vandet i live. Det oplyser forsvaret i østaten, som i to dage har haft dykkere i vandet for at finde overlevende. Ofrene er migranter fra Haiti.

USA sender tusinder af soldater til grænsen mod Mexico

Den amerikanske regering har besluttet at sende yderligere 3750 soldater til landets sydlige grænse mod Mexico. Det melder det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon. Soldaterne skal yde "ekstra støtte" til myndighederne, der overvåger grænsen.

Stort læk viser Trumps ustrukturerede dagligdag i Washington

Det er svært at gennemskue, hvad USA's præsident, Donald Trump, bruger sine arbejdsdage på. Han holder overraskende få møder med politiske rådgivere og ministre, men bruger 60 procent af sin tid på det udefinerede begreb 'executive time'. Det viser et læk af præsidentens skemaer, skriver mediet Axios.

Den Skyldige rydder bordet for Robert-priser

Filmen 'Den Skyldige' vandt søndag aften prisen for årets danske spillefilm ved uddelingen af Robert Prisen 2019. Filmen blev aftenens helt store vinder og tog i alt syv priser med hjem fra uddelingen, hvor den var nomineret til ni. Heriblandt priserne for bedste instruktør og mandlige hovedrolle.

