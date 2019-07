Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



Ti personer er døde efter en flyulykke i Dallas i USA

Ti personer er døde, efter at et lille privatfly ramte ind i en hangar i en lufthavn i Dallas i USA. Det lille fly med to motorer ramte hangaren og brød ud i flammer, da det søndag morgen lokal tid skulle lette fra lufthavnen Addison Municipal Airport lidt uden for Dallas.

Hongkong markerer overdragelse til Kina midt i protester

Hundredvis af demonstranter blev tidligt mandag mødt med peberspray og knipler af politiet i Hongkongs gader. Protesterne finder sted i forbindelse med markeringen af 22-årsdagen for, at Storbritannien tilbageleverede Hongkong til den kinesiske regering i Beijing i 1997.

Demonstranter og politi stødte sammen i Hong Kong. Foto: THOMAS PETER

Lande beskylder Venezuela for tortur og drab på officer

En række lande beskylder Venezuela for tortur og drab af en flådeofficer. Deriblandt Lima-gruppen, der består af 12 latinamerikanske lande samt Canada. Flådeofficeren Rafael Acosta Arevalo døde lørdag på et hospital i Caracas efter at have været i regimets varetægt.

Venezuela's præsident Nicolas Maduro. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Tyrkiet modtager omstridt russisk forsvarssystem om ti dage

Tyrkiet vil modtage de første leverancer af det russiske luftforsvarssystem S-400 mod missiler i løbet af ti dage. Det oplyser Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. USA har tidligere advaret Tyrkiet om mulige sanktioner, hvis købet gennemføres.

Facebook vil forbyde annoncer der fraråder folk at stemme

Forud for præsidentvalget i USA i 2020 vil Facebook forbyde annoncer, som fraråder vælgere at stemme. Facebook forventer at iværksætte tiltaget i efteråret forud for guvernørvalg i november, oplyser driftschef i Facebook Sheryl Sandberg i en meddelelse.

(Arkivfoto) Foto: JUSTIN SULLIVAN

Fængslet Sea Watch-kaptajn får millioner i støtte

Støttebidrag strømmer ind til den 31-årige tyske kaptajn Carola Rackete, der er anholdt i Italien efter at have sejlet 40 afrikanske migranter i land på den italienske ø Lampedusa. En indsamling, som to tyske tv-personligheder har startet, har søndag aften nået knap fem millioner danske kroner.

Carola Rackete, den 31-årige kaptajn på skibet Sea-Watch 3, blev anholdt på den italienske ø Lampedusa lørdag. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Snigskytter skyder mindst fem civile i Sudan

Snigskytter har skudt mindst fem civile og tre paramilitære soldater i Sudans hovedstad, Khartoum, søndag. Det meddeler en general fra det militære overgangsstyre på statsligt tv. Han oplyser ikke, hvorvidt nogle af de ramte er dræbt.

Titusinder af demonstranter var søndag på gaden i Sudans hovedstad, Khartoum, med krav om, at magten overdrages til et civilt styre. Foto: AHMED MUSTAFA

Få kender rettigheder når flyet er forsinket

Kun få kender deres rettigheder, hvis deres fly er forsinket, skriver Jyllands-Posten. En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at fire ud af fem ikke ved, at et europæisk flyselskab efter fem timers forsinkelse skal tilbyde passagererne at få billetten refunderet.

Når et fly forsinkes i mere end to timer, har man som passager krav på at få udleveret rettigheder på skrift. Men i en undersøgelse svarer blot fire procent, at de fik det udleveret. (Arkivfoto) Foto: Simon Skipper