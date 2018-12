'Stærk inspirator' og 'vidensbegærig og nysgerrig'. Sådan beskriver museumsdirektør Bo Skaarup sin nære ven Troels Kløvedal, der lillejuleaften er gået bort efter længere tids sygdom.

»Det forekommer absurd, at han ikke er her længere. Han har gennem fire årtier været min nære ven, og jeg vil savne ham meget,« siger Bo Skaarup.

Troels Kløvedal sov søndag formiddag stille ind, efter han havde levet i flere år med sygdommen ALS. Vennen Bo Skaarup fik beskeden gennem familien.

»Det var med stor sorg, at jeg modtog beskeden. Min første tanke var, at nu mistede jeg en ven. Men jeg tænkte også, at jeg fremover vil finde ham på stjernehimlen over oceanerne,« siger Bo Skaarup.

Troels Kløvedal er død. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s Vis mere Troels Kløvedal er død. Foto: Fra bogen 'Med Asbjørn på de s

Troels Kløvedal og Bo Skaarup har sejlet sammen, og vennen beskriver, at de havde en 'særlig connection' (forbindelse, red.).

»Han var en stærk inspirator med den måde, han turde at gøre tingene anderledes, gribe chancerne og være modig på at få oplevet verden,« siger Bo Skaarup.

På grund af sygdommen havde Troels Kløvedal mistet stemmen, men Bo Skaarup og ham kommunikerede via mail, hvor de sidste gang havde kontakt i denne uge.

»Han brugte sin iPad og computer med flid for at kommunikere med omverdenen med sine meninger og holdninger,« siger Bo Skaarup.

Troels Kløvedal på Nordkaperen. - -NORDFOTO- - 1995 Foto: TV2 Vis mere Troels Kløvedal på Nordkaperen. - -NORDFOTO- - 1995 Foto: TV2

Bo Skaarup har samarbejdet tæt med Troels Kløvedal de sidste måneder, da globetrotten har haft sin egen udstilling, der åbnede i oktober, på Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor Bo Skaarup er museumsdirektør.

Naturhistorisk Museum udstiller Troels Kløvedals personlige ting og genstande.

»Troels har været utrolig gavmild med personlige ting, og han har næsten været aktiv på mail alle døgnets timer med passager fra hans bøger eller andet, som indgår i udstillingen,« fortæller Bo Skaarup.

For Bo Skaarup står hans sidste minde med Troels Kløvedal meget klart for ham.

Blå bog: Troels Kløvedal, født Troels Beha Erichsen i 1943. Tog navnet Kløvedal i sin ungdom, da han var medlem af kollektivet ‘Maos lyst’. Har fem børn med fire forskellige kvinder. Foruden Mikkel Beha Erichsen er det døtrene Gurli Marie, Sille og Lærke. Og for 19 år siden kom efternøleren, Asbjørn, som han har med sin nuværende kone, Else-Marie Meldgaard. Foredragsholder, forfatter og langturssejler. Har sejlet jorden rundt tre gange med skibet ‘Nordkaperen’. Har udgivet 18 bøger Fik i okt. 2016 konstateret ALS og lungesygdommen bronkiektasi.

»For 14 dage siden lavede vi det, vi kaldte en firmaudflugt, hvor Troels og hans plejepersonale havde picnickurv med på museet og så udstillingen. Jeg lagde mærke til, at han gik på opdagelse i udstillingen. Han var videbegærlig og nysgerrig til det sidste,« siger Bo Skaarup.

Selvom Troels Kløvedal nu er gået bort, vil udstillingen fortsætte, fortæller hans ven Bo Skaarup.

»Udstillingen lever videre, og Troels Kløvedals eventyrer fortsætter gennem familien, Havanna (skibet, red.) og gennem danskerne,« siger Bo Skaarup.

Troels Kløvedal led af den uhelbredelige nervelidelse als og lungesygdommen bronkiektasi. Symptomerne på als mærkede han første gang i februar 2015. Han blev 75 år.