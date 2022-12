Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du hårdt ramt af de stigende priser? Så kom til gratis middag juleaften.

Det tilbud kom torsdag fra Mira Berdien Bush, der er HR-manager i et stort dansk selskab, og hendes familie bestående af mand og to piger på 12 og otte år.

Interesserede havde ind til fredag klokken 12 til at skrive til hende, hvis de gerne vil komme.

»Vi er så heldige, at vi har lavet en aftale med en enlig mor, der har en søn på ti år. Hun står foran to operationer, så vi er rigtig glad efor at kunne hjælpe hende og sønnen,« siger Mira Berdien Bush.

Her ses Mira Berdien Bush sammen med sin mand Terrence, og deres to piger Elizabeth på 12 år og Victoria på otte år. De har inviteret en enlig mor og hendes søn hjem til dem juleaften. Foto: Privat Vis mere Her ses Mira Berdien Bush sammen med sin mand Terrence, og deres to piger Elizabeth på 12 år og Victoria på otte år. De har inviteret en enlig mor og hendes søn hjem til dem juleaften. Foto: Privat

B.T. har den seneste tid skrevet om, hvordan rekordmange søger om julehjælp i år.

Det betyder, at hjælpeorganisationer som Mødrehjælpen og Røde Kors kæmper med at få penge nok til de mange ansøgere. Et eksempel er Rikke Skafte, der er mor til to, og må samle mad i skraldespande.

Mira Berdien Bush har da også mærket stort interesse for familiens juletilbud.

»Rigtig mange har skrevet til os, fordi de bakkede op om vores initiativ. Det er vi glade for. Ud over den enlig mor skrev fire andre, at de gerne ville komme, men de boede for langt væk til, at det kunne lade sig gøre,« siger hun.