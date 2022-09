Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dyt, skældsord og truende adfærd fra andre bilister.

Det er en normal del af hverdagen, og skaber utryghed hos eleverne, mener Sofie Vadmand, som er kørerlærer i Randers.

Det siger hun til TV 2 Østjylland.

»Der var en elev, som blev nødt til at holde ind til siden og stige ud af bilen og lige måtte ryste sig lidt, fordi man var så påvirket af episoden,« siger hun.

Eleverne er ikke de eneste, der får bilisternes vejvrede at føle. Kørelærerforeningen kan også berette om lignende oplevelser. Her drejer det sig om chikanerende og hasarderet kørsel, hvor bilister har været direkte truende og hoppet ud af bilen, fortæller Sofie Vadmand om kollegernes oplevelser.

Den 17-årige køreskoleelev Luna Wiinberg er en af dem, der har oplevet vejvreden på egen krop. Hun fortæller, at en bil har dyttet af hende, da hendes bil ikke kunne starte.

Konsekvensen af bilisternes adfærd er, at køreskoleeleverne bliver nervøse, og at det derfor kan påvirke elevernes køreskoleforløb. For nogle elever kan det forlænge deres forløb.

Luna Wiinberg kæmper allerede med nervøsitet idet, hun sætter sig ind i bilen. Derfor har hun et ønske.

Hun håber, at erfarne bilister i fremtiden vil være mere overbærende over for hende, når hun er ude og køre i bil, så hun kan få lov til at lære det stille og roligt, siger hun til TV 2 Østjylland.