»Jeg tror, fremtidens forskning vil vise, at vi havde ret.«

Sådan siger fridykker og vejrtrækningsekspert Stig Severinsen, der tror på, at han kan få hårdt ramte corona-patienter til nemmere at komme sig over smitten.

Den danske fridykker har vundet fire verdensmesterskaber og var ifølge Guiness Rekordbog den første i verden til at holde vejret i 22 minutter.

I dag underviser han Flyvevåbnet og Frømandskorpset i mentaltræning, ligesom han bruger vejtrækning i genoptræning af kroniske patienter og blandt andet har været med til at få en lammet borreliose-patient til at rejse sig og selv forlade Hvidovre Hospital til fods.

Så Stig Severinsen har set korrekt vejtrækning skabe mirakler. Og især under den aktuelle corona-epidemi mener han, at han kan gøre en forskel.

»Det danske sundhedsvæsen er overhovedet ikke gearet til den her epidemi. Men jeg tror, at hvis vi kan give folk en stærkere åndedrætsmuskulatur, så er der mindre behov for respiratorer,« siger Stig Severinsen til B.T.

I sin virksomhed Breathology sælger han træningsvideoer med fokus på vejtrækning og mentaltræning, men dem har han nu valgt at gøre gratis under den aktuelle corona-krise. Du kan se et uddrag af øvelserne over artiklen.

Samtidig har han indgået et samarbejde med firmaet Airofit om at producere foreløbig 5.000 små vejtræknings-værktøjer - et lille mundstykke med modstand - som de håber på at kunne få distribueret ud til særligt udsatte borgere, så de kan træne lungerne.

Her finder du øvelserne Prøv øvelserne på www.breatheologyworld.com, hvor du skal benytte dette login:

Email: corona.danish@breatheology.com Password: corona

Spørger man Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge for det lungemedicinske område på Vejle Sygehus, så er det dog optimistisk at tro, man kan træne sine lunger til at klare sig uden respirator.

»Det gør nok ikke den store forskel, for om man skal have respirator afhænger af, hvor ødelagte lungerne er,« siger Anders Løkke, der dog anerkender Stig Severinsens gode resultater med for eksempel KOL-patienter.

»Og KOL-patienter undgår gerne at træne, fordi de ikke kan få luft. Men får de hjælp til at udnytte lungekapaciteten, så de kan træne og blive i bedre fysisk form, så er de lidt bedre rustet, hvis de skulle få coronavirus,« vurderer overlægen, men fastholder, at der stadig vil være øget risiko, når først lungerne er ødelagte.

Men vil en ung og rask person så kunne træne lungerne og være i lavere risiko for at skulle i respirator?

Træn vejrtrækningen Også Lungeforeningen har samlet en række tips og øvelser til at træne vejrtrækningen og få mere ud af sin lungekapacitet. Syng dig til stærkere lunger Sang fungerer som træning for lungerne og kan hjælpe til at styre vejrtrækningen. Du kan for eksempel melde dig ind i et lungekor. Finde det nærmeste på lunge.dk/lungekor. Få pulsen op Det er en god idé at få pulsen op en halv time hver dag for at styrke dine lunger og din vejrtrækning. Gå fx en tur og lav derudover gerne noget lidt mere fysisk krævende 1-3 gange om ugen. Dyrk yoga Med yoga rører du kroppen, men bruger samtidig vejrtrækningen til at styre øvelserne. Sådan gør du: Stå op eller sid på en stol uden armlæn, så dine arme kan bevæge sig frit til siden. Indånding: armene føres langsomt ud fra kroppen, og op over hovedet, hvor fingerspidserne møder hinanden – én efter én. Udånding: fingerspidserne slipper hinanden – én efter én – og armene føres langsomt ned langs kroppen igen. Øvelsen gentages nogle gange i et virkeligt langsomt tempo afpasset vejrtrækningen. Slut med at føre armene ned langs kroppen og stå et øjeblik i en rolig og dyb vejrtrækning. NB: Hvis din vejrtrækning føles “for kort” til, at du langsomt kan føre armene ud til siden – og langsomt tilbage igen. Så brug flere ind- og udåndinger. Det vigtige er at bevare langsomheden i bevægelsen. Kilde: Lungeforeningen

»Vi ser i forvejen ikke ret mange unge, der dør af coronavirus. Den yngste i Danmark var 50 år, så de unge klarer langt hen ad vejen frisag. Dem som ikke klarer den er i forvejen svækkede og har andre problemer, der er afgørende for, hvor galt det går,« siger han og påpeger, at man også kan dø af corona, uden at det er lungerne, der er problemet.

Så du mener ikke, man kan gøre noget for at forberede sig inden en eventuel corona-smitte?

»Nej,« fastslår Anders Løkke, der dog aldrig vil fraråde nogen at træne deres lungekapacitet - corona-epidemi eller ej.

Stig Severinsen tror dog fortsat så meget på projektet, at han foruden at give sine kurser væk gratis selv har doneret store summer til produktionen af Airofits vejrtræknings-værktøjer, som de vil give gratis væk til særligt udsatte.

Stig Severinsen med Airfits træningsenhed til bedre vejrtrækning. Vis mere Stig Severinsen med Airfits træningsenhed til bedre vejrtrækning.

»Der er af gode grunde ingen evidens, for der har aldrig været corona før. Men vi ved, at man kan træne sin evne til at trække vejret, og vi ved, at det generelt styrker immunforsvaret,« siger han.

»Man bliver selvfølgelig ikke en supermand af vores øvelser, og man skal ikke tro, at så kan man bare gå ud og kramme sin mormor. Men vi tror på, at vi kan lindre forløbet og afhjælpe, at mange får et svært sygdomsforløb med respirator,« fastholder han.

Stig Severinsen mener, at man på få dage kan lære at trække vejret rigtigt, men at det især har en effekt på den lange bane, hvor man kan gøre sig klar, til når anden bølge af coronavirussen rammer.

»Men det er aldrig en dårlig idé at træne sin vejtrækning. Det kan også afhælpe stress, samt den angst og usikkerhed, mange nok sidder med i denne usædvanlige krisesituation.«